Кобяков: Беларусь не готова к наплыву туристов

Кобяков: Беларусь не готова к наплыву туристов29
- 24.04.2017, 15:21
- 2,971
Белорусский туризм не дотягивает даже до уровня соседей.
Кобяков признал, что Беларусь не готова к наплыву туристов
По мнению премьер-министра, количество предлагаемых услуг туристу, пока далеко от уровня соседних стран.
Премьер отметил, что введение безвизового режима должно содействовать росту потока туристов в Беларусь.
– Но турист хочет хорошо покушать, недорого отдохнуть, чтобы все санитарно-бытовые условия были на должном уровне. Давайте зададимся вопросом: мы к такому наплыву туристов готовы? Не думаю, – приводит слова Кобякова БелТА. – Многие, возвращаясь из турне по европейским странам, приезжают к нам и говорят: тут сервиса не хватает, там сервиса не хватает. Значит нужно создавать его.
По словам премьер-министра, развитию бизнеса и сферы услуг должны содействовать документы по раскрепощению предпринимательства.
Андрей Кобяков заявил, что речь идет не столько о сокращении контрольно-надзорной деятельности, сколько о ее оптимизации, целевой направленности.