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Кобяков: Беларусь не готова к наплыву туристов

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  • 24.04.2017, 15:21
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Андрей Кобяков
Фото: bymedia

Белорусский туризм не дотягивает даже до уровня соседей.

Кобяков признал, что Беларусь не готова к наплыву туристов

По мнению премьер-министра, количество предлагаемых услуг туристу, пока далеко от уровня соседних стран.

Премьер отметил, что введение безвизового режима должно содействовать росту потока туристов в Беларусь.

– Но турист хочет хорошо покушать, недорого отдохнуть, чтобы все санитарно-бытовые условия были на должном уровне. Давайте зададимся вопросом: мы к такому наплыву туристов готовы? Не думаю, – приводит слова Кобякова БелТА. – Многие, возвращаясь из турне по европейским странам, приезжают к нам и говорят: тут сервиса не хватает, там сервиса не хватает. Значит нужно создавать его.

По словам премьер-министра, развитию бизнеса и сферы услуг должны содействовать документы по раскрепощению предпринимательства.

Андрей Кобяков заявил, что речь идет не столько о сокращении контрольно-надзорной деятельности, сколько о ее оптимизации, целевой направленности.


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