закрыть
24 апреля 2017, понедельник, 19:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В турецком детском саду инсценировали попытку госпереворота

  • 24.04.2017, 15:22
  • 7,527

Дети с игрушечным оружием в руках читали стихи, выступал военный оркестр.

Воспитанники одного из турецких детских садов поставили сценку, в которой изобразили попытку неудавшегося государственного переворота. Об этом сообщает CNN Türk (перевод – lenta.ru).

Дети с игрушечным оружием в руках читали стихи, выступал военный оркестр. Один из воспитанников детсада изображал мученика, павшего в боях с повстанцами. Его «бездыханное тело» по традиции было накрыто государственным флагом.

15 июля прошлого года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек. Еще более 2,1 тысячи получили ранения. После подавления путча в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, свыше 81 тысячи человек были отстранены от работы или уволены. 32 тысячи фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.

Власти обвинили в организации путча проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали, чтобы Вашингтон выдал религиозного деятеля. Сам оппозиционер осудил попытку переворота и заявил о своей непричастности к ней.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко