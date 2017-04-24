Евгений Афнагель: Искать логику в действиях властей сложно 1 24.04.2017, 16:10

7,518

Евгений Афнагель

Чем больше сжимать пружину народного гнева, тем сильнее она ударит, когда распрямится.

Об этом, комментируя так называемое «дело Белого легиона», заявил сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- Почему власти снова пошли на репрессивные действия, в которых очень легко доказать политический подтекст?

- Искать логику в действиях властей сложно. Это касается и массовых арестов в марте, и разгона акции в День Воли, и «дела патриотов». Видимо, инициаторам репрессий кажется, что таким образом можно сохранить режим. Но захват новых заложников не решит проблем с падением зарплат и пенсий, не поможет остановить рост цен и коммунальных платежей и тем более не уменьшит уровень ненависти белорусов к властям. Наоборот, как показывает опыт других стран, чем больше сжимать пружину народного гнева, тем сильнее она ударит, когда распрямится.

- Что нужно делать, чтобы реально помочь фигурантам «дела патриотов»?

- Белорусской оппозиции не раз удавалось добиться освобождения узников режима. Для этого необходимы три вещи.

Правозащитникам нужно признать очевидный факт: в стране появились около 20 новых политических заключенных. Возможно, даже этого шага будет достаточно для освобождения участников «дела патриотов». Если же некоторые правозащитники будут ждать суда, то количество узников режима может вырасти, ведь другого способа разговора с оппонентами, кроме репрессий власти не знают.

Западным странам и международным организациям нужно занять жесткую позицию по отношению к Лукашенко и тем сотрудникам спецслужб, силовикам, судьям, которые нарушают законы. Естественно, что против них необходимо ввести санкции. А любые дальнейшие разговоры европейских чиновников с белорусскими властями стоит начинать с требования прекратить репрессии.

Нужна солидарность с арестованными внутри страны. Уже сейчас сотни белорусов откликнулись на призыв о сборе средств для их семей, распространяют информацию об узниках в соцсетях. Требование освободить участников «дела патриотов» и призыв к солидарности с ними должны звучать на уличных акциях оппозиции, в заявлениях известных политиков и общественных деятелей, в независимых СМИ.

Уверен, что все вместе мы сможем добиться и скорейшего выхода на свободу узников режима, и прекращения репрессий.