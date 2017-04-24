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Тиллерсон: Санкции будут сохраняться, пока Россия не вернет Крым

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  • 24.04.2017, 16:25
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Государственный секретарь четко обозначил позицию США.

Рекс Тиллерсон провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы обсудить свою недавнюю поездку в Москву и обращение к российскому руководству, которое сводится к тому, что, хотя Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении отношений с Россией, действия России на востоке Украины остаются препятствием для этого, передает «Радио Свобода».

Тиллерсон подчеркнул важность дальнейшего прогресса Украины в реформировании экономики и борьбе с коррупцией, говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента.

Госсекретарь США выразил соболезнование президенту Порошенко в связи с гибелью сотрудника Миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе. Тиллерсон и Порошенко согласились с тем, что СМП ОБСЕ играет жизненно важную роль в контроле за выполнением Минских соглашений, направленных на установление мира на востоке Украины, и что «этот трагический инцидент ясно указывает на необходимость того, чтобы все стороны, и особенно сепаратистские силы под руководством России, должны незамедлительно выполнить свои обязательства по Минским соглашениям».

В сообщении Госдепартамента отмечается, что Тиллерсон подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и подтвердил, что санкции в отношении Москвы будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.


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