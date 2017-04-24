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Григорий Грык: Куда деваются наши деньги?

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  • 24.04.2017, 16:59
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Григорий Грык

Средства собранные с дорожного налога явно, идут не по назначению.

Система дорожных сборов в Беларуси не раз показывала свою несостоятельность, несмотря на все заявления властей о дополнительном финансировании автодорог.

Белорусские дорожники также неэффективно используют выделенные им средства, так например рабочие в Вилейке клали асфальт прямо в лужу.

Барановичский общественный активист Григорий Грык задался вопросом: Куда деваются наши деньги?


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