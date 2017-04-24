Григорий Грык: Куда деваются наши деньги?3
- 24.04.2017, 16:59
- 11,783
Средства собранные с дорожного налога явно, идут не по назначению.
Система дорожных сборов в Беларуси не раз показывала свою несостоятельность, несмотря на все заявления властей о дополнительном финансировании автодорог.
Белорусские дорожники также неэффективно используют выделенные им средства, так например рабочие в Вилейке клали асфальт прямо в лужу.
Барановичский общественный активист Григорий Грык задался вопросом: Куда деваются наши деньги?