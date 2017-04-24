В Москве подрались гаишники и ФСБшники 11 24.04.2017, 17:08

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Потасовка возникла из-за конфликта на дороге.

В обстоятельствах конфликта между инспекторами 3-го специализированного батальона ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД по Москве и сотрудниками ФСБ разбираются следователи столичного ГСУ СК РФ. По некоторым данным, между сотрудниками силовых ведомств имело место рукоприкладство, однако серьезно никто не пострадал, пишет cripo.com.ua.

Как стало известно «МК», сотрудники ДПС остановили машину, в которой передвигались чекисты, в ночь с четверга на пятницу на Ленинском проспекте. Водителя попросили предъявить документы. Возможно, сотрудник ФСБ стал кичиться своей принадлежностью к спецслужбам, что вызвало неудовольствие полицейских. Так или иначе, возник скандал. После словесной перепалки стороны даже надавали друг другу незначительных тумаков, после чего инспекторы ДПС и чекисты стали звонить каждые своему руководству.

Сотрудников ФСБ «продули» — пьяными они не были. Обиженные чекисты обратились в ГСУ СК РФ — там назначили проверку. Между тем своей должностью может поплатиться командир 3-го спецбатальона подполковник Владимир Кузнецов, которого отстранили от работы на время выяснения обстоятельств дорожной разборки.