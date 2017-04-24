закрыть
24 апреля 2017, понедельник, 19:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Павел Северинец: Мы должны вместе сказать «нет» БелАЭС

4
  • 24.04.2017, 17:16
  • 5,263
Павел Северинец

Островецкая АЭС - это страшная перспектива второго Чернобыля.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец свое новое видеообращение посвятил аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года и ее значению для Беларуси, пишет сайт bchd.info.

Павел Северинец отметил, что чернобыльский взрыв был похоронным звоном для самого СССР, и история Чернобыля насквозь символична. «Чернобыль и Беларусь, как черное и белое, радиация, как образ невидимого зла, которое убивает так, что ты и не чувствуешь, как образ греха, как образ ада», - подчеркнул сопредседатель БХД, призвав белорусов к пониманию, «что это очень серьезное предостережение».

Он напомнил, что новая атомная электростанция, теперь уже в Беларуси, за сотню километров от Минска, «строится теми же людьми, которые в свое время строили Чернобыль». «Мы должны сказать вместе - нет строительству Островецкой АЭС. Мы должны понимать, что АЭС в Беларуси - это страшная перспектива второго Чернобыля», - подчеркнул сопредседатель БХД.

Павел Северинец напомнил, что, пока шло строительство, происходили несчастные случаи, падал корпус реактора, новый - ударили о бетонные опоры при транспортировке, а на самой площадке, на которой строится АЭС, площадка располагается на разломах.

«Из 30-и площадок, которые исследовались для белорусской АЭС, Островецкая самая негодная, как человек с дипломом инженера-геолога могу вам сказать точно, если есть какое-то место, где нельзя строить атомную электростанцию, то это площадка под Островцом. Более того, Островецкая АЭС находится на розе ветров, дующих с Балтики прямо на Минск. Если были какие-то политические или геополитические соображения, из которых станцию надо строить здесь, то они явно сформированы или в больном воспаленном мозгу, или в каком-либо кремлевском генштабе», - добавил он.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко