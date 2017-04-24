Павел Северинец: Мы должны вместе сказать «нет» БелАЭС 4 24.04.2017, 17:16

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Павел Северинец

Островецкая АЭС - это страшная перспектива второго Чернобыля.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец свое новое видеообращение посвятил аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года и ее значению для Беларуси, пишет сайт bchd.info.

Павел Северинец отметил, что чернобыльский взрыв был похоронным звоном для самого СССР, и история Чернобыля насквозь символична. «Чернобыль и Беларусь, как черное и белое, радиация, как образ невидимого зла, которое убивает так, что ты и не чувствуешь, как образ греха, как образ ада», - подчеркнул сопредседатель БХД, призвав белорусов к пониманию, «что это очень серьезное предостережение».

Он напомнил, что новая атомная электростанция, теперь уже в Беларуси, за сотню километров от Минска, «строится теми же людьми, которые в свое время строили Чернобыль». «Мы должны сказать вместе - нет строительству Островецкой АЭС. Мы должны понимать, что АЭС в Беларуси - это страшная перспектива второго Чернобыля», - подчеркнул сопредседатель БХД.

Павел Северинец напомнил, что, пока шло строительство, происходили несчастные случаи, падал корпус реактора, новый - ударили о бетонные опоры при транспортировке, а на самой площадке, на которой строится АЭС, площадка располагается на разломах.

«Из 30-и площадок, которые исследовались для белорусской АЭС, Островецкая самая негодная, как человек с дипломом инженера-геолога могу вам сказать точно, если есть какое-то место, где нельзя строить атомную электростанцию, то это площадка под Островцом. Более того, Островецкая АЭС находится на розе ветров, дующих с Балтики прямо на Минск. Если были какие-то политические или геополитические соображения, из которых станцию надо строить здесь, то они явно сформированы или в больном воспаленном мозгу, или в каком-либо кремлевском генштабе», - добавил он.