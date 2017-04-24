Диетологи назвали сладости, которые можно есть ежедневно 24.04.2017, 17:24

8,798

Существуют сладости, которые можно есть хоть каждый день, не опасаясь за свою фигуру.

Каждый из нас, как и люди во всем пире, любит сладкое. Остальные – это, скорее, исключения, чем правило. Тем не менее, мы не можем отбрасывать факт того, что сладкое – оно же и калорийное, а потому в значительной мере отобразится на нашей фигуре. Диетологи советуют не унывать, так как существуют сладости, которые можно есть хоть каждый день, не опасаясь за свою фигуру, пишет orthodox.od.ua .

К таким продуктам, прежде всего, относят мед. Этот продукт очень калорийный, стоит об этом помнить, но с другой стороны, он настолько богат на полезные вещества, что организм усваивает его чрезвычайно легко и, что главное, эффективно. Регулярно употребляя это лакомство в рацион можно надежно избавиться от всех простудных заболеваний и даже гриппа. Эксперты советую сделать мед постоянным продуктом на каждый день, но не есть в день более 3-5 столовых ложек.

Также полезным является горький шоколад, ведь все компоненты, что входят в его состав насыщают организм полезными веществами и благотворно влияют на запас энергии, повышая стрессоустойчивость, потому вы не будете нервничать даже в самые сложные моменты.

Крайне полезным видом сладостей также можно назвать сухофрукты. Да, продукт специфический и не каждому по вкусу, но не забывайте, что эта продукция весьма богата на фруктозу и глюкозу, что делает ее невероятно полезной. В мармеладе, в частности, таких веществ не меньше.