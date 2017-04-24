В Армении вспоминают жертв геноцида 24.04.2017, 17:42

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Фото: Getty Images

В памятных мероприятиях в Ереване участвовали высшее руководство страны, духовенство, представители дипмиссий.

В Ереване в понедельник, 24 апреля, состоятся траурные мероприятия, посвященные 102-й годовщине геноцида, совершенного в 1915 году в отношении армян в Османской империи.

Это был первый геноцид ХХ века, его жертвами стали 1,5 млн человек, пишет ТАСС.

Центром всенародного паломничества станет мемориальный комплекс в Ереване, который был возведен в 1967 году. По замыслу создателей, архитекторов Артура Тарханяна и Сашура Калашяна, памятник символизирует как скорбь по погибшим, так и возрождение армянского народа. У мемориала всегда звучит скорбная музыка, а посреди 12 склоненных базальтовых пилонов, образующих конус, горит вечный огонь.

Утром мемориал посетило руководство республики во главе с президентом Сержем Саргсяном, а также архиереи Армянской апостольской церкви под предстоятельством патриарха Гарегина II. Во всех ее храмах в стране и за рубежом пройдут панихиды, армянская церковь причислила к лику святых всех жертв геноцида.

В понедельник в Ереване также состоится концерт Всеармянского оркестра, который объединит 90 профессиональных музыкантов армянского происхождения из 24 стран. Он пройдет на сцене Национального академического театра оперы и балета имени Спендиарова.

"Этим уникальным, беспрецедентным проектом мы желаем продемонстрировать, что рассеянные по всему свету армяне все равно едины, - заявил ранее министр культуры Армении Армен Амирян. - Мы объединились, чтобы не только почтить память наших павших предков, но и продемонстрировать единство и творческий потенциал нашего народа".