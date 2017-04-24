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Как Путина троллит собственное окружение

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  • 24.04.2017, 17:59

Судя по поведению чиновников Кремля, они действительно боятся твиттер-революций.

Кремль накануне президентских выборов в России развернул бурную пропагандистскую кампанию против оппозиционера Алексея Навального. Однако окружение президента РФ Владимира Путина своими усилиями лишь создает проблемы своему шефу, пишет obozrevatel.com.

Такое мнение высказал в статье на сайте "Апостроф" российский публицист и политолог Леонид Радзиховский:

"Судя по поведению чиновников Кремля, они действительно боятся твиттер-революций, но это глупый страх. Все поведение Кремля – крайне глупо и объясняется не глупостью отдельных чиновников (там есть разные люди), а особенностями бюрократической машины Кремля. Особенность этой машины состоит в том, что она огромная и неадекватно раздута. А если она неадекватно раздута, то что обязаны делать чиновники? Они обязаны доказывать свою полезность и незаменимость. Если ты поставлен на то, чтобы обеспечивать избрание Путина, то ты должен работать и отчитываться о своей работе", - пишет он.

"Если ты поставлен на борьбу с Навальным, то ты должен работать и отчитываться о борьбе с Навальным. Уместно упомянуть поговорку: у семи нянек дитя без глазу. Если очень много суетятся, то это не на пользу. Если у человека насморк, а к нему приехала бригада профессоров, которым нужно оправдать свои гонорары, то они вас залечат насмерть", - отметил публицист.

Как подчеркнул Радзиховский, чиновники в Кремле "обязаны изображать страх, имитировать бурную деятельность".

"Но этими нелепыми действиями они действительно могут раскрутить Навального, создать небольшие, но некоторые проблемы Путину. Они троллят Навального, но фактически троллят только Путина", - отметил он.


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