В Сети появились «живые» фотографии макета iPhone 8 24.04.2017, 18:08

Гаджет получит двойную основную камеру, расположенную вертикально.

Пользователь Twitter @VenyaGeskin1 опубликовал фотографии, на которых, как он утверждает, изображен производственный макет будущих смартфонов Apple — iPhone 8, передает tut.by.

Это уже не первая подобная «утечка», но она сей раз она выглядит более-менее правдоподобно. Как и ожидалось, гаджет получит двойную основную камеру, расположенную вертикально. Кроме того, утверждается, что у смартфона будет двойной фронтальный модуль, а сканер отпечатков останется на привычном месте — под экраном.

По словам пользователя, опубликовавшего фотографии, толщина iPhone 8 останется на текущем уровне — 7,1 мм, у него по-прежнему будет порт Lightning, и камера всё так же будет выступать над задней крышкой. При этом iPhone 8 получит металлические торцы и слегка закругленное 2,5D стекло, закрывающее фронтальную и заднюю панель.