За что Василю Быкову пионеры били в квартире окна? 1 24.04.2017, 18:16

Исследователь творчества Быкова Сергей Шапран рассказал интересные факты из жизни всемирно известного писателя.

Почему на родине всемирно известного писателя публично называли «литературным полицаем»? Какие правки советские цензоры сделали в произведениях Быкова? Сколько пролежали на полке повести «Мёртвым не баліць», «Праклятая вышыня» и «Круглянскі мост»? Об этом и о многом другом ведущим программы «Мова нанова» Алесе Литвиновской и Глебу Лободенко расскажет литературовед, исследователь творчества Быкова Сергей Шапран, передает «Белсат».

Краткая биография Василя Быкова

Василь Быков родился 19 июня 1924 года в деревне Бычки Ушачского района. После окончания восьми классов средней школы Василий Быков поступил в Витебское художественное училище, где сначала учился на живописном отделении, потом на скульптурном, однако ввиду отмены стипендий и отсутствия денег вынужден был уйти из училища и поступить в школу профессионального обучения. В начале июня 1941 года был направлен на работу в Украину, в город Шостка, где его и застала война.

На фронт Василий Быков попал в звании младшего лейтенанта осенью 1943-го после окончания Саратовского художественного училища. В самом начале 1944-го был тяжело ранен и едва не погиб под колесами фашистского танка. В целом, во время войны будущий писатель был трижды ранен. Осколок в правой руке остался на всю жизнь.

Из армии был демобилизован только в 1947-м. На работу устроился в Гродно: сначала художником, потом стиль-редактором в газете «Гродненская правда», где уже на следующий год появились журналистские корреспонденции Быкова, а еще через год — и первые рассказы. Однако в 1949 г. его снова призвали в армию и направили на Дальний Восток. В Гродно он сумел вернуться только после очередной демобилизации в конце 1955 г. Неистово занимаясь в это время самообразованием, он экстерном постигал то, на что раньше не хватило времени.

В 1957 году начал работу над первой военной повестью «Последний боец», которую через год с большими сокращениями напечатала газета «Красная смена». Сам Быков считал потом это произведение неудачным и отсчет своих повестей начинал с «Журавлиного крика», который был написан в 1959-м и принес ему первую широкую известность. Потом были «Альпийская баллада» (1963), «Мертвым не больно» (1965), «Проклятая высота» (1967), «Круглянский мост» (1968), «Сотников» (1969), «Обелиск» (1971), «Дожить до рассвета» (1972), «Пойти и не вернуться» (1978), «Карьер» (1985), «В тумане» (1986), «Облава» (1988) и другие повести, причем большая их часть написана в Гродно, где Быков прожил более четверти века (в конце 1977-го переехал в Минск).

Однако практически все крупные его произведения, которые появились в 1960-1970-е годы (в том числе «Знак беды», за который Быков был удостоен высшей в СССР Ленинской премии), в той или иной степени были изуродованы цензурой. А три его повести — «Мертвым не больно», «Проклятая высота», «Круглянский мост» — запретили, и на долгие годы выбросили из официальной литературы.

Впрочем, через три десятилетия история повторилась, однако сейчас писателя, которого соотечественники называли не иначе, как «совестью нации», обесславили в официальной печати и на телевидении уже не за книги, а исключительно за его взгляды, что создало невыносимые условия жизни и заставило Быкова покинуть Родину почти на пять лет: пристанище 74-летнему литератору дала сначала Финляндия, потом — Германия и Чехия.

В мае 2003 года Василий Быков, перенеся операцию в Праге, вернулся в Беларусь, чтобы вскоре навсегда распрощаться с Родиной. Ушел из жизни великий писатель 22 июня 2003 года.