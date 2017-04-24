закрыть
24 апреля 2017, понедельник, 19:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Могерини в РФ - Лаврову: Позиция ЕС - непризнание аннексии Крыма

  • 24.04.2017, 18:29
Федерика Могерини
Фото: EFE/EPA

У Евросоюза и России «различные оценки» того, что произошло с Крымом и что происходит в Донбассе.

Европейский Союз с его партнеры не намерены признавать аннексию Крыма Россией - это принципиальная позиция. Об этом представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве, пишет eurointegration.com.

«Мы также говорили о том, что вы (обратилась она к Лаврову - Прим.) назвали «системными различиями»: это непризнание аннексии со стороны ЕС. Это принципиальная позиция, которую мы будем хранить. И не только ЕС, но и наши партнеры», - заявила она.

Могерини назвала сегодняшние переговоры с министром иностранных дел России «полезными и конструктивными», но подчеркнула, что у ЕС и РФ «различные оценки» относительно конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма.

По словам еврочиновника, на встрече обсуждались шаги выполнения «дорожной карты» минских соглашений.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко