Могерини в РФ - Лаврову: Позиция ЕС - непризнание аннексии Крыма 24.04.2017, 18:29

Федерика Могерини

Фото: EFE/EPA

У Евросоюза и России «различные оценки» того, что произошло с Крымом и что происходит в Донбассе.

Европейский Союз с его партнеры не намерены признавать аннексию Крыма Россией - это принципиальная позиция. Об этом представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве, пишет eurointegration.com.

«Мы также говорили о том, что вы (обратилась она к Лаврову - Прим.) назвали «системными различиями»: это непризнание аннексии со стороны ЕС. Это принципиальная позиция, которую мы будем хранить. И не только ЕС, но и наши партнеры», - заявила она.

Могерини назвала сегодняшние переговоры с министром иностранных дел России «полезными и конструктивными», но подчеркнула, что у ЕС и РФ «различные оценки» относительно конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма.

По словам еврочиновника, на встрече обсуждались шаги выполнения «дорожной карты» минских соглашений.