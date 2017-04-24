Выборы во Франции глазами карикатуристов 24.04.2017, 18:58

Во Франции завершился первый тур президентских выборов. Как на это событие отреагировали художники?

В минувшее воскресенье, 23 апреля, в первом туре президентских выборов во Франции лидер независимого движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон и глава правопопулистского «Национального фронта» Марин Ле Пен набрали наибольшее число голосов. Под хэштэгами #ElectionsPresidentielles2017 и #presidentielles2017 в социальных сетях можно найти десятки иллюстраций и карикатур как о ходе выборов, так и по поводу этих двух французских политиков, передает «Немецкая волна».

Что выбрать - «Вперед!» или «Гусиный шаг?!» Такая карикатура появилась в официальном Instagram-аккаунте французского издания Courrier international.

На рисунке художника Антуана Шеро герой утверждает: «Макрон лидирует после первого тура. После того, как их обманули левые, а потом - правые, французские избиратели предпочли центристский обман».

Некоторые избиратели упрекают Эмманюэля Макрона в неопределенности взглядов. На этом рисунке политик изображен в виде сломанного робота. «Месье Макрон, вы являетесь кандидатом от правых или левых?», - задает ему вопрос тележурналист. «Ошибка», - выдает машина.

За приверженность к правому популизму Марин Ле Пен подверглась более жесткой критике. «Остановите вирус», - не сдерживает эмоций пользователь miss_mamzelle.

Еще до выборов французские художники призывали своих соотечественников за рубежом не голосовать за лидера «Национального фронта». «Используйте ручки, но не выбирайте Ле Пен», - игра слов на плакате, основанная на «pen» (англ. «ручка») и Le Pen.

Каким результатом завершатся эти президентские выборы, предстоит узнать после второго тура голосования 7 мая. «Французская демократия победит», - уверен уже сейчас пользователь Instagram cover_mum.