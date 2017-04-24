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Хоккеисты минского «Динамо» и «Спартака» устроили массовую драку

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  • 24.04.2017, 19:46
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Драка с участием белорусов произошла на детском хоккейном турнире «Кубок Газпром нефти».

Матч детского хоккейного турнира «Кубок Газпром нефти» между «Спартаком» и минским «Динамо» (4:2) завершился дракой.

После четвертого гола московской команды на льду вспыхнула небольшая потасовка, которая затем переросла в массовую драку во время рукопожатия.

Один из игроков «Динамо» вместо того, чтобы протянуть руку, ударил хоккеиста «Спартака», что и спровоцировало драку, сообщает официальный сайт «красно-белых».

На помощь арбитрам пришлось прибежать тренерам команд, которые не без труда предотвратили масштабную сходку команда на команду.


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