Путин сравнил свою работу с борьбой морского ангела и морского черта 6 24.04.2017, 20:32

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Владимир Путин

Президент РФ заинтересовался изучением подводного мира.

Президенту России Владимиру Путину во время заседания Русского географического общества (РГО) показали кадры проекта «Изучение подводного мира арктических вод России», где моллюск морской ангел поедает моллюсков под названием морской черт. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент России заинтересовался и спросил: «Морской ангел, и он поедает чертика, да?». Услышав утвердительный ответ на свой вопрос, Путин сказал: «То, чем я занимаюсь. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, и оглядываться по сторонам». Президент отметил, что происходящее в природе — «очень полезно». Российский президент сказал, что хотел бы познакомиться с результатами проекта.

Морской ангел — вид брюхоногих моллюсков. Он хищник и питается моллюсками из рода лимацины, которых также называют морскими чертями. Лимацины тоже являются хищниками и кормятся планктоном. Они ловят его с помощью ловчих сетей из слизи.

Российский президент возглавляет попечительский совет РГО. Президентом организации является министр обороны России Сергей Шойгу. В 2015 году Путин участвовал в одной из экспедиций Российского географического сообщества и совершил погружение в Черное море в батискафе на глубину 80 м, где ему показали затонувший корабль.