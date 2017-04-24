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Литва объяснила причины нарушения белорусской границы

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  • 24.04.2017, 20:59
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Пилот самолета проводил демонстрационный полет и заговорился с потенциальным покупателем судна, гражданином Литвы.

Об этом пишет BNS (перевод - ej.by) со ссылкой на замдиректора администрации гражданской авиации страны Альвидаса Шумскаса.

По его словам, самолетом управлял гражданин Дании, а рядом с ним сидел литовец, планировавший купить судно: «Это был демонстративный полет для потенциального покупателя из Литвы. Гражданин Дании объяснил, что он немного заговорился, рассказывая о преимуществах самолета, и случайно попал в Беларусь».

А в компании «Воздушная навигация» BNS заявили, что самолет P46T поднялся из вильнюсского аэропорта с планом долететь до границ Беларуси и вернуться: «Пилот самолета нарушил предусмотренный план полета. Пролетев точку «Лаварас» он попал на белорусскую территорию. Пилоту приказали вернуться на территорию Литвы, что и было сделано».

Напомним, 19 апреля, белорусскую границу со стороны Литвы нарушил легкомоторный самолет. По соглашению об обмене информацией об инциденте сообщили литовской стороне. В субботу МИД Беларуси сообщил, что в министерство был вызван посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас, которому была вручена нота. В ней белорусская сторона заявила протест в связи с нарушением госграницы. По данным ведомства, самолет углубился в Беларусь на расстояние до восьми километров и через три минуты, совершив разворот, вышел за пределы воздушного пространства страны.


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