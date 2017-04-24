Белорусские музыканты запишут альбом на стихи репрессированных поэтов 24.04.2017, 21:29

ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

20 октября 2017 года состоится концертная презентация проекта.

Петь будут Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Cвета Бень, Екатерина Водоносова, группы Dzieciuki, Vuraj, Re1ikt, Akute и другие известные белорусские музыканты. Кампанию по сбору средств на проект «(Не)расстрелянная поэзия» начал портал TuzinFm на платформе talaka.by, передает «Белсат».

Участники проекта запишут песни на стихи поэтов, которые были расстреляны 29 октября 1937 года среди 130 других представителей белорусской интеллигенции. Всего будет записано 12 композиций от 12 исполнителей.

Каждый из музыкантов-участников уже выбрал себе поэта и стихотворение, на которое будет записываться песня. Например, группа Dzieciuki выбрала себе стихотворение Михаcя Чарота, но какое именно, пока останется сюрпризом. Александр Денисов, один из вокалистов группы, который уже не раз вспоминал в своих песнях жертв сталинских репрессий, рассказал belsat.eu, что и для него лично, и для группы, участвовать в этом проекте — честь.

«Для нас честь участвовать в этом проекте, потому что еще никогда такого не было. Самое важное — вспомнить об этих людях, чтобы это все не забывалось. В нашей стране жертвам нацизма уделяется много внимания, и это правильно, но что касается жертв сталинизма, то на них закрываются глаза. В сегодняшнем КГБ сидят идейные и духовные потомки тех людей, которые расстреливали нашу интеллигенцию в 30-х, и это одна из причин того, что сегодня непопулярно говорить о Куропатах, вспоминать об этих жертвах, а о них надо говорить, не каждый день, но вот такими проектами», — говорит Александр Денисов.

Сейчас все участники будут записывать видео для проекта «(Не)расстрелянная поэзия», а в это время в рамках проекта планируется провести 12 открытых лекций со знатоками жизни и творчества конкретных поэтов вместе с музыкантами.

20 октября 2017 года состоится концертная презентация проекта — ровно спустя 80 лет после ужасной ночи расстрела.