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США ввели санкции против Сирии за химатаку

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  • 24.04.2017, 21:47

Министерство финансов США ввели санкции против 271 сотрудника научно-исследовательского центра в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

В Вашингтоне заявили, что сотрудники центра разрабатывали химическое оружие, которое было применено в провинции Идлиб.

Ранее организацию по запрещению химического оружия заявила, что зарин или подобное запрещенное отравляющее вещество было использовано во время химической атаки в Хан-Шейхуне.

Напомним, что международное сообщество обвиняет сирийские власти в применении химического оружия против мирного населения страны. В результате бомбардировки в городе погибли более 90 человек. У пострадавших были признаки химического отравления.


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