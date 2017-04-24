Цена нефти Brent опустилась ниже $52 за баррель 24.04.2017, 22:02

По состоянию на 21:50 по минскому времени Brent торговалась на отметке в 51,56 доллара за баррель.

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 24 апреля 2017 года, опустилась ниже отметки в 52 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 21:50 по минскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,56 доллара за баррель. Это на 0,94% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.