закрыть
25 апреля 2017, вторник, 0:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Цена нефти Brent опустилась ниже $52 за баррель

  • 24.04.2017, 22:02

По состоянию на 21:50 по минскому времени Brent торговалась на отметке в 51,56 доллара за баррель.

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 24 апреля 2017 года, опустилась ниже отметки в 52 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 21:50 по минскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,56 доллара за баррель. Это на 0,94% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко