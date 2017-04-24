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В Беларуси живет одна из старейших женщин планеты

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  • 24.04.2017, 22:28

116-летняя Ольга Урбанович может претендовать на титул старейшей в мире.

Как только несколько дней назад ушла в мир иной 117-летняя итальянка Эмма Морано (успела побывать в трех поколениях, пережила две мировые войны, трех королей и одиннадцать римских пап), стало вакантным место старейшего жителя планеты. Почему же на титул почтенной долгожительницы не может претендовать 116-летняя белоруска Ольга Урбанович из Доброволи Свислочского района? Ведь через неделю с небольшим наша сельчанка встретит 117-й день рождения, пишет sb.by.

Ольга Андреевна ослепла и слабо слышит, но не перестает петь: «У полі сасна, пад сасною вішня. Там мая радзіна на гулянне выйшла…” Голос у молодой крестьянки был красивый, а песен в голове и сегодня без счета: про любовь, удалого казака, про маму и горькую судьбу… Внучка Нина Соловей записывает их в тетрадь.

Глаза уже давно отказали, но долгожительница различает голоса и помнит всех родных по именам, вплоть до маленьких праправнучат, которые бегают у постели. Под подушкой для них -- конфеты.

Ольга Андреевна проработала всю жизнь полеводом в колхозе «Пограничник» и прожила на краю Беловежской пущи. Держала большое хозяйство, огород. Правда, когда случился инсульт, внучка забрала к себе в Волковыск.

Семейство у белорусской долгожительницы немалое: 3 детей, 11 внуков, 21 правнук и 27 праправнуков. Долгожительство, видать, передалось по наследству: мама Ольги Урбанович прожила 97 лет.

- Судьба нелегкая у бабушки Оли. Войну пережила, муж вернулся из плена с другой женщиной. Трое детей рано умерли. Но все равно осталась добрейшим человеком, - признается внучка Нина Соловей. - Ухаживаю за ней более 15 лет, за все благодарит и руки целует. А секрет ее долгожительства прост: добрая, верит в Бога, 100 лет дышала пущанским воздухом и ела то, что сама вырастила.

К сожалению, белорусы не попадают в рейтинги супердолгожителей планеты. Как пояснили нам в Министерстве труда и соцзащиты, в том числе и потому, что возраст многих старожилов записан в документах со слов, а во время войны документы терялись, сжигались, реальный возраст людей узнать невозможно.

В тему. На 1 января 2017 года в Беларуси 415 старожилов, которым уже за 100. В Брестской области - 55 человек, в Витебской - 66, Гомельской - 58, Могилевской - 45, Минской - 56, Минске - 54. Гродненщина по числу долгожителей лидирует уже несколько лет подряд. На 1 апреля 2017 года их 77.

Между прочим, в Лос-Анджелесе ведут подсчет супердолгожителей планеты, перешагнувших 110-летний возраст. Ученые из международной группы геронтологических исследований говорят, что сегодня таковых не более 50 человек на Земле. Хотя список далеко не полный. Внеси туда американские ученые белорусских старожилов - он стал бы куда весомее.


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