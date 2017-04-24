Тысячи албанцев заблокировали автомагистрали страны 24.04.2017, 22:17

Протестующие требовали отставки премьера Эди Рамы.

Несколько тысяч сторонников оппозиционной Демократической партии (ДП) Албании заблокировали ряд центральных автомагистралей страны с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы и формирования технического правительства до проведения парламентских выборов 18 июня. Как передает ТАСС со ссылкой на македонский телеканал «Сител», акция протеста, в которой также принимал участие лидер ДП Люльзим Баша, длилась в течение часа.

По информации телеканала, в ходе демонстрации Баша заявлял, что акция проводится в знак протеста против торговли наркотиками, криминала, коррупции и отмывания денег.

В целях попытки урегулирования внутриполитического кризиса в Албанию в ближайшие часы должна прибыть группа депутатов из Европейского парламента, которые в качестве посредников постараются наладить переговоры между правящей коалицией во главе с Социалистической партией и оппозиционными силами, возглавляемыми ДП. Пока оппозиция отказывается от диалога с оппонентами, требуя немедленной отставки председателя правительства.

Демократическая партия и ее сторонники в знак протеста против политики правящих сил с середины февраля блокируют улицы и бульвары албанской столицы Тираны.