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Пять побед белорусов, которые вы могли пропустить из-за тенниса

  • 24.04.2017, 22:54

На выходных выигрывала не только Саснович и компания.

«Трибуна» вспоминает успехи белорусских спортсменов в минувший уик-энд.

Слуцкая выиграла золото чемпионата Европы по дзюдо

25-летняя белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая принесла Беларуси единственную награду чемпионата Европы в Варшаве. И единственная наша награда оказалась золотой. Белорусская тяжеловеска (категория свыше 78 кг) последовательно победила россиянку Ксению Чибисову, боснийку Ларису Черич и украинок Елизавету Каланину и Светлану Яремку. Причем в финальном поединке Слуцкая разобралась с соперницей всего-то за две минуты. Несомненно, пока это самая статусная победа в карьере Марины.

Арзамасова с подругами стали вторыми на чемпионате мира в эстафете 4х800 метров

На выходных в Нассау (что на Багамских островах) прошел очередной чемпионат мира по эстафетному бегу. Белорусы были представлены в одном из девяти видов программы – эстафета 4х800 метров. И наши девчонки не подвели, пусть на соревнованиях и не было многих сильных команд с именитыми спортсменами. Дарья Борисевич, Илона Усович, Виктория Кушнир и Марина Арзамасова показали второй результат (8.20,07), проиграв сборной США чуть больше трех секунд. Наша лучшая «средневичка» Арзамасова приняла эстафету второй, сразу же оторвалась от австралийки и начала выбирать расстояние от американки Липси. Но сил, чтобы достать лидера, нашей бегунье не хватило.

Иванова выиграла Варшавский марафон, Куделич – бег на 10 км

На выходных состоялось сразу несколько марафонов. В Лондоне был попрестижнее, в Варшаве – менее престижный. Вот менее престижный покорился белоруске Анастасии Ивановой. Наша бегунья предолела дистанцию 42,195 км за 2 часа 28 минут и 43 секунды, опередив ближайшую преследовательницу больше, чем на минуту.

Кроме марафонской дистанции, в Польше разыграли награды на менее коротких отрезках. На одном из них первенствовала другая белоруска: бывшая стипльчейзница (бег на 3000 метров с препятствиями) Светлана Куделич стала лучшей в беге на 10 километров.

Велосипедист Божков – лучший на «Туре Мерсина»

После Кириенко и Сивцов в большом велоспорте на шоссе у нас образовалась пропасть, которую сейчас пытается сократить велоклуб «Минск». На прошедшей неделе велосипедист белорусской команды Станислав Божков первенствовал на «Туре Мерсина» – многодневке по дорогам Турции. Кстати, второе место в гонке занял еще один гонщик «Минска» – опытный россиянин Эдуард Ворганов. В командном зачете, разумеется, сильнейшей стала тоже наша команда. Кроме того, «минчане» выиграли два отдельных этапа: на первом победил Божков, на втором – Сергей Попок. Пусть «Тур Мерсина» и не является суперпрестижной гонкой, но достижения наших радуют.


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