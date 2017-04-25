Путин сравнил свою деятельность с жизнью примитивных организмов 8 25.04.2017, 7:35

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Президента РФ вдохновили моллюски.

Президент России Владимир Путин, услышав на заседании попечительского совета Русского географического общества о поедании морскими ангелами морских чертей, заметил, что ему тоже "приходится все время оглядываться по сторонам, чтобы никто не съел", сообщает сайт belaruspartisan.org со ссылкой на российские СМИ.

Во время доклада по проекту РГО "Изучение подводного мира арктических вод России" Путину рассказали и показали кадры из фильма, на которых, в частности, одни моллюски питаются другими.

Речь шла о "морских ангелах" — хищных пелагических организмах, специализирующиеся на питании другими моллюсками — "морскими чертями".

"Моллюск ангел, да? И он поедает чертика?", — задал вопрос Путин.

"Да, морские ангелы едят морских чертей. Добро побеждает зло", — ответил ему собеседник.

"Близко к тому, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами... Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит, очень полезно", — заключил Путин.

Не вполне понятно, с кем именно усмотрел свое сходство российских президент, с "ангелами" или "чертями".

Но это уже не первый раз, когда он прибегает к грубоватым аналогиям из животного мира, где все только и делают, что совершают насилие друг над другом.

Говоря как-то об аннексии Крыма и введенных в ответ на нее санкциях против России странами Запада, он сравнил свою страну с медведем, который "гоняет по тайге поросят и подсвинков".

"Я уже думал, может, нашему мишке надо посидеть спокойно, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся — вырвать ему и зубы и когти", — сказал Путин.