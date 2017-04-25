В Венесуэле набирает силу «Мать всех протестов» 1 25.04.2017, 7:43

Фото: AFP

Диктатор Мадуро не в состоянии контролировать ситуацию на улицах страны.

На западе Венесуэлы во время акций против политики Николаса Мадуро погибли два человека. Общее число жертв уличных акций возросло до 23 человек, сообщает Informe21 (перевод – gordonua.com).

По словам представителя оппозиции Тарека Уильяма Сааба, несколько демонстрантов серьезно ранены и находятся «между жизнью и смертью».

Массовые демонстрации против Мадуро активизировались после того, как 30 марта Верховный суд лишил парламент страны законодательных полномочий, взяв на неопределенный срок его обязанности на себя. На следующий день суд отказался от своего скандального решения.

В 2016 году в Венесуэле объявляли чрезвычайное экономическое положение, в рамках которого сократили рабочий день для госслужащих, время работы крупных торговых центров и ограничили подачу электроэнергии в городах.

В конце августа – начале сентября 2016 года в стране прошли массовые протесты оппозиции, требовавшей отставки Мадуро.

23 октября 2016 года Национальная ассамблея на внеочередной сессии приняла заявление, в котором обвинила президента в узурпации власти и призвала армию не подчиняться ему.

Парламент Венесуэлы обвинил правительство страны в антиконституционных действиях и потребовал отдать Мадуро под суд за нарушение демократических норм. Парламентарии назвали «государственным переворотом» действия Мадуро, фактически заблокировавшего проведение референдума о его отставке.