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Белорусский футболист рассказал, как знахарка помогла нам обыграть сборную Франции

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  • 25.04.2017, 7:49
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Это был легендарный матч в отборочном турнире Евро-2012.

Виталий Кутузов в интервью Sports.ru рассказал про бабушку-психолога, которая не только помогала ему «лечить разные болячки нетрадиционными методами», но также подсказала, что должна сделать наша сборная, чтобы выиграть Францию в 2010 году. Это был легендарный матч в отборочном турнире Евро-2012.

«Штанге огласил состав, и я шепнул Жевнову: «Сегодня нас разберут на детали». – «А чего делать, Виталя?» Я взял бумажку и нарисовал: это защита, это средняя линия, это нападение, - вспоминает Кутузов. - Юра сказал: «Здорово. Пошли к Штанге». Если бы мы вдвоем пришли, Штанге бы нас послал, так что мы привлекли еще несколько ветеранов, Кульчия, Омельянчука и, кажется, Глеба. С Вентурой (нынешний тренер сборной Италии - ред.) я научился играть против более мощных команд и предложил Штанге другую схему и обязанности для игроков. Он принял мой план, но не полностью».

В номере Виталий Кутузов пошутил: «Давай тетю Любу спросим, что сделать, чтобы Францию обыграть». Так и сделали.

«Позвонили той бабушке, и она сказала: «Пусть Юрка встанет на корточки, а остальные – накроют его руками». Когда мы все это устроили на «Стад де Франс», Серега Корниленко, оставшийся в запасе, вскочил со скамейки и закричал: «Что за показуха!» В итоге: новая схема сработала, у французов ничего не получилось, Кисляк вышел на замену, ему прострелили, он – бам: в девятку. Гробовая тишина. 1:0 в нашу пользу. В гостинице Юра Жевнов сказал: «Мы больше никогда в жизни Францию не обыграем. Поэтому шампанское не должно поехать домой. Собрали в номере всю команду, выпили по бокалу шампанского и съели весь сыр, который у нас был».


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