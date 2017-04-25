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Журналистов обязали величать правителя Таджикистана полным титулом

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  • 25.04.2017, 7:58
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Эмомали Рахмон
Фото: AFP

Рахмона можно называть только «Основоположник мира и национального единства - Лидер нации». И никак иначе.

Журналисты государственных СМИ отныне в своих материалах должны сообщать о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне с указанием всех его титулов – Основоположник мира и национального единства - Лидер нации.

Один из журналистов правительственного издания сообщил «Радио Свобода», что раньше в своих публикациях, связанных с именем президента страны, они писали «Джаноби Оли» и «Лидер нации», однако на прошлой неделе вступили в силу новые правила. «Такая норма стала обязательной. Раньше допускалась укороченная форма «Лидер нации» вместо длинного «Основоположник мира и национального единства – Лидер нации», - сказал он.

По словам нашего собеседника, до принятия закона «Об основоположнике мира и национального единства – Лидере нации» представлять Эмомали Рахмона полагалось так: «уважаемый Джаноби Оли», но сейчас этот титул не столь распространен. Действительно, в официальных СМИ популярное некогда «Джаноби Оли», предшествующее имени президента, используется не так часто, а вот «мухтарам» (уважаемый) до сих пор распространено.

Памятник книге президента в Гиссаре весом 1 тонна

Фаррух Зиёев, директор государственного радио Таджикистана, сказал в беседе с Радио Озоди, что упоминание титула Эмомали Рахмона «Основоположник мира и национального единства – Лидер нации» в официальных сообщениях является требованием закона и журналисты должны его соблюдать.

Фаррух Зиёев

«Однако бывают случаи, когда журналисты могут использовать синонимы – «Глава государства» или просто «Лидер нации». А в официальных сообщениях необходимо указывать полностью все титулы. От журналистов требуется лишь выполнение норм закона, не более», - сказал он.

После принятия закона «Об основоположнике мира и национального единства – Лидере нации» в Уголовном кодексе страны предусмотрена ответственность за оскорбление обладателя сего титула. Однако Шокирджон Хакимов, таджикский юрист, сказал, что в законодательстве страны не предусмотрена ответственность за не указание либо сокращение полного титула президента Таджикистана.

Шокирджон Хакимов

«Для представления президента в новостях сейчас требуется более минуты, и, конечно же, сама новость «теряется» на этом фоне. Действительно, ни в одном законе, регулирующем деятельность СМИ, не предусмотрена ответственность за не указание или сокращение титулов президента. С точки зрения демократических ценностей это логически правильно, однако иногда некоторые лица, желающие продемонстрировать свою преданность и лояльность главе государства, используют эти титулы в своей речи», - считает Хакимов.

Во время встречи президента с населением Гиссара

Некоторые жители республики во время встреч Эмомали Рахмона с населением обращаются к нему, используя такие лестные выражения как «подшох» (падишах), шох (царь), «султон» (султан) и «сарвар» (лидер, глава). Сторонники таких обращений считают, что это не более, чем признак уважения, противники же указывают, что это своего рода поклонение культу личности и нарушение демократических норм.

Единственным титулом президента Таджикистана, закрепленным законом, является «Основоположник мира и национального единства – Лидер нации».

Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов

Впрочем, Таджикистан – не единственная страна в регионе, где любят лестно обращаться к первым лицам. Исключение может составить разве что Кыргызстан. Например, к главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву принято обращаться с обязательной приставкой «Элбасы» (Лидер нации). В этой стране есть музей Назарбаева, Университет имени Назарбаева и библиотека его имени, сняты и подготовлены десятки фильмов и книг об этой личности. Недавно было предложение переименовать столицу Казахстана город Астану, увековечив таким образом имя президента.

Экс-президент Узбекистана Ислам Каримов часто слышал от своих подчиненных «отамиз» («наш отец»). Его преемник Шавкат Мирзияев пока обходится без титулов. К главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову принято обращаться «Аркадаг» («глава, опора, надежда туркменов»).


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