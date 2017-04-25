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Обама заявил, что будет готовить лидеров нового поколения

  • 25.04.2017, 7:54
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Экс-президент США намерен заняться работой с молодежью, в том числе в таких сферах, как судебные реформы и финансирование политики.

Бывший президент США Барак Обама впервые после ухода с поста главы государства выступил перед публикой. 24 апреля он встретился со студентами университета Чикаго, сообщается на сайте учебного заведения (перевод – gordonua.com).

Обама заявил о намерении заняться работой с молодежью, в том числе в таких сферах, как судебные реформы и финансирование политики.

"Самая важная вещь, которую я могу сейчас сделать – это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету для начала изменения мира", – сказал он.

За все время своего выступления Обама ни разу не упомянул имя нынешнего президента США Дональда Трампа, а также не касался экономических и политических вопросов.

20 января Обама покинул Белый дом, а новый президент США Трамп официально вступил в должность.


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