К новополоцкому предпринимателю пришли с обыском из-за «оскорбления Лукашенко» 28 25.04.2017, 8:30

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Фото: svaboda.org

У Геннадия Берданева изъяли планшет, чтобы почитать, что же он написал про диктатора.

Вчера после 20 часов вечера в квартиру активиста, одного из лидеров предпринимательского движения Геннадия Берданева пришли представители Следственного комитета. Объяснили, что будут искать признаки нарушения статьи 368 Уголовного Кодекса, которая предусматривает ответственность за «оскорбление президента», сообщает «Радыё Свабода».

Как пояснил Геннадий Берданев, обыск спровоцировал личный донос его коллеги, это ему подтвердили милиционеры, которые проводили обыск:

«Новополоцкий предприниматель Сергей К. назвал меня «стукачом». А я - его. Тот решил не сдерживаться в словах и написал на меня заявление - что, мол, я оскорбил его. И также - что оскорбляю в социальных сетях Александра Лукашенко».

Милиционеры забрали планшет, чтобы проверить сообщения активиста в социальных сетях.