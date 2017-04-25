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Где в мире еще отмечают Радуницу

  • 25.04.2017, 9:28
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Весенний праздник поминовения предков характерен не только для Беларуси.

Радуница (Радоница) — весенний праздник поминовения умерших. В народном календаре славян это целая Радуницкая неделя, которую переняла и православная церковь.

Предков вспоминают в течение этой недели в разных местностях в разные дни, сообщает «Радыё Свабода». В первое воскресенье после Пасхи в Восточной Украине отмечают Красная Горку, а в Молдове в воскресенье или в понедельник Родительский день. В Центральной Украине и на Подляшье умерших чествуют в понедельник после Пасхальной недели — на Проводы или Навий день, поминальным считается понедельник также в Сербии, и в некоторых регионах Болгарии.

В Беларуси — во вторник Радуница, в некоторых регионах России во вторник Радоница или «Красная горка», в Грузии — Родительский день. В Галичине в пятницу — Провiдна п'ятниця.

Откуда такое разнообразие названий? Если упрощенно, то считается, что название «Радуница» происходит от «радостного поминовения предков», «Красная горка» — от того, что праздники, которые начинались поминовением усопших, продолжались на красивых холмах, «Проводы» — поскольку проводили души умерших, которые приходили домой на Пасху. «Навьи» — души умерших.


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