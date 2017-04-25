Автобус с белорусами попал в серьезную аварию в Польше 25.04.2017, 9:48

(обновляется) 18 граждан Беларуси с ранениями находятся с больницах Лодзи и Варшавы.

18 граждан Беларуси получили ранения после того, как автобус, которым они ехали, съехал с автострады А2.

ЧП произошло около города Лодзь в центральной Польше, сообщает Polskie Radio.

Все раненые доставлены в больницы Лодзи и Варшавы. Пассажира с самыми серьезными ранениями транспортировали в больницу вертолетом.

Автобус, в котором ехал 41 гражданин Беларуси, возвращался с экскурсии в Прагу.

- Около 4 часов водитель автобуса марки Eos, следовавший по автостраде А2 в направлении Варшавы, возле местности Завады по неизвестным причинам съехал с дороги, - сообщил представитель Воеводской комендатуры полиции в Лодзи.

На месте работает полиция. Сообщается, что водитель автобуса был трезв.