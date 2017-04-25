Как диктатор подставил себя заявлением про Оршанский район
- 25.04.2017, 9:59
Лукашенко так до сих пор и не понял, что ему лучше молчать, чем говорить.
«Населенные пункты Барань, Болбасово, Орша должны быть подняты из руин и пепла», – призвал Александр Лукашенко в «послании народу и парламенту». Что же там не так? – разбирается «Салідарнасць».
Все три населенных пункта образуют Оршанский район. Внимание к нему со стороны правителя вполне объяснимо – ведь он там родился. Согласно официальной биографии – в городском поселке Копысь.
Но что не вполне объяснимо, так это то, почему району была выдана характеристика «лежащего в руинах».
Незадолго до ежегодного послания, на Пасху, Лукашенко побывал в Барани, где заявил, что Оршанский район – «один из сложнейших регионов в Беларуси по трудоустройству, занятости населения».
Что же говорят цифры? На начало марта уровень зарегистрированной безработицы в Оршанском районе составлял 1,4%. Это действительно довольно высокий показатель. Но правда в том, что есть регионы, где ситуация заметно хуже.
В Лидском и Молодечненском районах уровень безработицы — 1,7% , в Щучинском, Копыльском и Кричевском – 1,6%, в Березовском, Мостовском, Шарковщинском, Кормянском и Хойникском районах – 1,5%, сообщал finance.tut.by.
А если взять самый популярный экономический показатель – по средней зарплате – то окажется, что Оршанский район находится примерно в середине списка белорусских регионов.
Вот и получается, что своим заявлением во время послания диктатор серьезно подставился.
Он не только косвенно признал, что за два десятилетия его правления Оршанщина оказалась в «руинах и пепле». Кстати, вот свежее заявление главы Витебского облисполкома Николая Шерстнева о районе: «Мы потеряли даже те результаты, которые имели в советские годы, свалились вниз, отдельные показатели уменьшились в 2 раза и больше».
Александр Лукашенко также согласился (пусть и неосознанно), что во многих белорусских регионах ситуация вообще хуже некуда – ведь даже Оршанский район умудряется опережать их по экономическим показателям.