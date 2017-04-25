Как диктатор подставил себя заявлением про Оршанский район 25.04.2017, 9:59

Фото: tut.by

Лукашенко так до сих пор и не понял, что ему лучше молчать, чем говорить.

«Населенные пункты Барань, Болбасово, Орша должны быть подняты из руин и пепла», – призвал Александр Лукашенко в «послании народу и парламенту». Что же там не так? – разбирается «Салідарнасць».

Все три населенных пункта образуют Оршанский район. Внимание к нему со стороны правителя вполне объяснимо – ведь он там родился. Согласно официальной биографии – в городском поселке Копысь.

Но что не вполне объяснимо, так это то, почему району была выдана характеристика «лежащего в руинах».

На «Марш нетунеядцев» в Орше 12 марта вышло почти тысячу человек. Таких массовых протестов город не знал с 1991 года

Незадолго до ежегодного послания, на Пасху, Лукашенко побывал в Барани, где заявил, что Оршанский район – «один из сложнейших регионов в Беларуси по трудоустройству, занятости населения».

Что же говорят цифры? На начало марта уровень зарегистрированной безработицы в Оршанском районе составлял 1,4%. Это действительно довольно высокий показатель. Но правда в том, что есть регионы, где ситуация заметно хуже.

В Лидском и Молодечненском районах уровень безработицы — 1,7% , в Щучинском, Копыльском и Кричевском – 1,6%, в Березовском, Мостовском, Шарковщинском, Кормянском и Хойникском районах – 1,5%, сообщал finance.tut.by.

А если взять самый популярный экономический показатель – по средней зарплате – то окажется, что Оршанский район находится примерно в середине списка белорусских регионов.

В январе средняя зарплата в Оршанском районе составляла 598 рублей. Тогда как в самых бедных регионах – примерно на 100 рублей меньше.

Фото finance.tut.by

Вот и получается, что своим заявлением во время послания диктатор серьезно подставился.

Он не только косвенно признал, что за два десятилетия его правления Оршанщина оказалась в «руинах и пепле». Кстати, вот свежее заявление главы Витебского облисполкома Николая Шерстнева о районе: «Мы потеряли даже те результаты, которые имели в советские годы, свалились вниз, отдельные показатели уменьшились в 2 раза и больше».

Александр Лукашенко также согласился (пусть и неосознанно), что во многих белорусских регионах ситуация вообще хуже некуда – ведь даже Оршанский район умудряется опережать их по экономическим показателям.