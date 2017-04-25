В Парагвае произошло «ограбление века» 25.04.2017, 10:12

По данным местных СМИ, налетчикам удалось похитить около $40 млн.

Нападение на отделение инкассаторской компании в городе Сьюдад-дель-Эсте длилось три часа. Погиб полицейский, трое гражданских получили ранения.

В Парагвае произошло одно из крупнейших ограблений за всю историю страны. Десятки вооруженных грабителей использовали взрычатку, чтобы взломать отделение инкассаторской компании в городе Сьюдад-дель-Эсте, сообщает Iguazu Noticias (перевод – gordonua.com).

По словам представителя полиции Анибала Лима, нападение началось рано утром 24 апреля и продолжалось три часа. В результате происшествия погиб полицейский, трое гражданских лиц получили ранения, передает El Nuevo Gerald.

По данным местных СМИ, налетчикам удалось похитить около $40 млн.

По предварительной информации полиции, нападавшие сбежали в Бразилию. Их могло быть от 50 до 80 человек.