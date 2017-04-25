«Учителей лишили премии на месяц, а мой ребенок покалечен на всю жизнь» 25.04.2017, 10:23

Минчанка судится с педагогом, которая пролила на ее дочь-первоклассницу кипяток.

Несчастье случилось в столичной школе № 109 в сентябре 2015 года: первоклассница Юля Пантеева столкнулась в классе с учительницей Аллой Божко, которая держала чайник с горячей водой. Вода пролилась на шею, плечо и подбородок девочки. Мама школьницы добилась возбуждения уголовного дела, его рассматривают в суде Заводского района Минска, пишет kp.by.

Интересы девочки отстаивают в суде родители – Владимир и Наталья Пантеевы. Наталья вспоминает, что в тот день ей позвонила учительница и сказала, что нужно забрать ребенка из школы. На вопрос: «Что случилось?» педагог ответила, мол, придете и сами увидите. Когда Наталья повысила голос, ей ответили, что Юля немного обожглась.

- Через 20 минут я прибежала в школу, увидела Юлечку, сидящую на стуле. На шее и подбородке у нее была пена от препарата против ожогов. Я отвернула ворот ее майки и увидела красные волдыри, - рассказывает Наталья.

Мама не понимает, почему о случившемся ей сообщили не сразу, а «скорую» вызвали примерно через сорок минут после того, как дочка получила ожог. Родители Юли подали иск на школу, в котором требуют возместить 20 000 рублей за моральный вред и 121 рубль в качестве материальной компенсации.

- Поразило, что учителя решали, что делать, звонить мне или нет, успели сбегать за лекарством, но никто не подумал, что ребенку больно и нужна скорая помощь, - переживает Наталья.

«Я испугалась, растерялась, со мной никогда такого не случалось»

Учительницу начальных классов Аллу Божко обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего (ч.1 ст.165 УК РБ). По этой статье грозит наказание до трех лет лишения свободы. Вину педагог признает частично, компенсацию родителям выплатить готова.

В школе № 109 Алла Николаевна работает уже 28 лет, коллеги отзываются о ней как о «замечательном, отзывчивом и общительном человеке».

- У меня в тот день было четыре урока. Я дождалась учителя ОБЖ, передала ему детей и вышла из кабинета со стопкой тетрадей, - рассказывает Алла Божко. Проверять тетради педагог пошла в один из свободных классов.

- С разрешения учителя-дефектолога, которая находилась в классе, я села за парту, стала проверять тетради. Когда мне стало плохо, подогрела воду в чайнике, чтобы заварить лекарство. Через несколько минут в класс вместе с Людмилой Геннадьевной Шуппо (бывшая классная руководительница Юли. – Прим.) пришли пять-шесть детей. Учитель привела их переодеться, чтобы отвести на продленку.

Алла Николаевна говорит, что взяла чайник в руки только тогда, когда, по ее мнению, детей в классе не осталось. Часть помещения, перегороженная колоннами, была вне поля зрения Божко. Оказалось, что в кабинете оставалась Юля – она задержалась у шкафчика. Классная поторопила девочку, та побежала к выходу и столкнулась с Аллой Николаевной.

- От удара вода выплеснулась и попала на ребенка. Я испугалась, растерялась, со мной никогда такого не случалось. Я поставила чайник, стала смотреть, что случилось, сняла с девочки верхнюю кофточку, на ней остался тонкий гольфик с сеточкой в области груди. Я повела ее к крану и стала поливать на место ожога холодной водой.

По словам педагога, поливала она довольно долго – на полу образовалась лужа. Чтобы ребенок не стоял мокрый, на девочку поверх гольфа решили надеть чистую майку, которую нашли у нее в шкафчике. Алла Божко отлучилась за препаратом для обработки раны – с Юлей осталась классная и учитель-дефектолог.

- Со мной были еще два учителя – я попросила их вызвать «скорую» и позвонить маме. Проработав с ними 10 лет, я не думала, что окажусь в той ситуации одна - никто не вызвал врачей и не позвонил маме, - срывающимся голосом рассказывает Божко. Она объясняет, что сама позвонить не могла – не было с собой мобильного телефона.

Учительница бегала за классным журналом, где записан телефон мамы, звонила Наталье, которая пришла в школу через 20 минут. По ее требованиям учителя вызвали «скорую».

«Дочка спрашивает: «Мама, а когда это пройдет?»

«Скорая» приехала примерно через полчаса, мама настояла на госпитализации дочки. Медики диагностировали у нее ожоги 1-2-3А степени, в больнице она провела 39 дней. Наталья показывает свежие фотографии - на плече девочки остался заметный шрам. Деньги, которые Наталья требует в качестве компенсации, семья собирается потратить на пластическую операцию.

- Шрам находится в таком месте, которое обычный ворот не прикрывает. Дочка спрашивает: «Мама, а когда это пройдет?» - вздыхает Наталья. - Юля не может надеть полноценную одежду, ей нельзя находиться на солнце. Шрам постоянно изменяется: он то набухает, то растягивается, то грубеет, то чешется.

Пока девочка была в больнице, родители перевели ее в другую школу и подали заявление в суд. Трех учителей, которые тогда находились в классе, лишили премии, рублем наказали и специалиста, который курировал вопросы охраны труда.

Алла Божко сказала, что раскаивается в том, что случилось:

- Уважаемые родители, я прошу прощения. Если бы я знала, что это случится, никогда бы не пришла в этот злосчастный кабинет и не взяла бы в руки чайник. У меня тоже есть дети, и я понимаю вашу боль…

Наталья на извинения не ответила, говорит, что должна защищать своего ребенка.

- Учителей лишили премии на месяц, а мой ребенок покалечен на всю жизнь, - позже объяснила свою позицию Наталья.

«Такие случаи снижают рейтинг школы»

- Учитель обязан исполнять инструкции по охране труда, он ответственен за жизнь и здоровье ребенка, - отметила Екатерина Станилевич, замначальника по учебно-воспитательной работе управления образования, спорта и туризма администрации Заводского района Минска, которая проходит свидетелем. На вопрос адвоката о том, влияют ли такие случаи на рейтинг школы, Екатерина ответила положительно:

- Травматизация школьников – один из показателей, которые снижают этот рейтинг.

- Может ли гонка за рейтингом привести к умышленному сокрытию таких фактов? – спросила адвокат Полина Пырская.

– Эти случаи все равно передаются нам, по каждому из них проводится внутреннее расследование.

По словам Екатерины Станилевич, после этого случая чайниками в школах Заводского района больше не пользуются. Объяснила она и то, почему учителя сразу не позвонили в 103:

- Мы должны вызывать «скорую» только в присутствии законных представителей.

Но позже добавила, что врачей можно вызвать и без присутствия родителей - «если ситуация требует вмешательства очень срочно, но это должна определить медсестра». Увы, медсестру в тот день почему-то никто не вызвал…

Суд по этому делу продолжается, впереди - оглашение приговора.

Справка

Как должны поступать в подобных случаях учителя и директор школы, описано в п.5 и 6 инструкции «О расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками», которая принята Минобром: «При несчастном случае работники школы должны оказать ребенку первую медицинскую помощь, вызвать врачей, доставить школьника в больницу, сообщить директору. Руководитель, в свою очередь, информирует законных представителей школьника и обеспечивает расследование происшествия».

«Не стоит самостоятельно оценивать степень серьезности травмы»

- Приоритетная группа вызовов в службе скорой помощи – выезд в общественные места, в том числе и в учебные заведения, то есть туда, где человек находится вне дома, - говорит Игорь Волынец, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. - Людям без медицинского образования не стоит самостоятельно оценивать степень серьезности травмы, лучше сразу обращаться к медикам. Нужно немедленно вызывать скорую, если у ребенка сильный ушиб, растяжение - иначе можно пропустить перелом), боли в животе (это может быть острый аппендицит), головокружение со рвотой, понос и даже носовое кровотечение. Ожог кипятком - крайне болезненная термическая травма, и даже если она не несет угрозу жизни, скорую надо вызвать сразу. Работникам школ следует чаще вызывать скорую помощь, а не пытаться скрыть неприятный эпизод, быть честными перед собой и ребенком.