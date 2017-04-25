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Самойлова выступит в Крыму в день начала «Евровидения»

  • 25.04.2017, 10:34
Юлия Самойлова

Российские власти решили пойти на очередную провокацию вокруг музыкального конкурса.

Российская певица Юлия Самойлова, не допущенная к участию в конкурсе «Евровидение 2017» в Киеве, выступит 9 мая на концерте в Севастополе в честь Дня победы, сообщили заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков и руководитель главного управления культуры города Лариса Дудкина, пишет newsru.com.

Вячеслав Гладков сообщил, что концерт 9 мая планируется на площади Нахимова. Он подтвердил существование предварительной договоренности и отметил, что на 9 мая также запланирован первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение». Таким образом, выступление Самойловой в Севастополе может состояться в день полуфинала конкурса. «Это было бы символично, и думаю, это будет яркое событие», - добавил Гладков.

«Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на Евровидении. В качестве альтернативы она будет выступать у нас. Предварительная договоренность есть. Мы надеемся, что у нее все получится, и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят», - сказала Лариса Дудкина изданию ForPost.

В пресс-службе певицы проекту радио «Свобода» «Крым.Реалии» подтвердили, что она будет выступать в Севастополе. «По меньшей мере, по состоянию на сегодня все подтверждено. Планируется, что Юля споет там две-три песни», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года именно из-за выступления в Крыму в 2015 году, куда она въехала без разрешения украинских властей после оккупации полуострова РФ.

23 марта Европейский вещательный союз предложил участвовать Самойловой в конкурсе «Евровидение» по видеомосту, однако это решение также раскритиковали в Киеве.

Европейский вещательный союз, рассмотрев вопрос об отстранении России, официально заявил, что Россия не будет принимать участие в международном песенном конкурсе в 2017 году. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте конкурса. Предполагается, что Юлия Самойлова примет участие в конкурсе в 2018 году.

Полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая на арене Международного выставочного центра. В общей сложности в «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран.


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