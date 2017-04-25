Почему Макрон - плохой вариант для Кремля 25.04.2017, 10:46

Эммануэль Макрон

Фото: AFP

Победа проевропейского политика в первом туре президентских выборов во Франции, поставила Кремль в тупик.

Когда 20 апреля Барак Обама позвонил Эммануэлю Макрону, чтобы пожелать ему успеха в первом туре, кандидат в президенты Франции был настолько обрадован, что тут же выложил видеозапись разговора в "Твиттер", пишет bbc.com.

Умудренный опытом американских выборов Обама предупредил 39-летнего француза, что расслабляться нельзя до самого конца, потому что все может неожиданно повернуться в последний момент.

"Я сделаю все, что смогу, поверьте мне. Я буду бороться до последней минуты, - пообещал Макрон. - Мы будем в контакте, и наши команды продолжат общаться, чтобы решить, как работать вместе, если я выйду во второй тур".

Представитель движения "Вперед" по связям с прессой Лоренц Хайм поспешил заверить французов, что этот звонок не был знаком поддержки 44-м президентом США Эммануэля Макрона в качестве кандидата.

Очевидно, точно так же, как недавняя встреча в Москве Марин Ле Пен с Владимиром Путиным не была знаком поддержки Кремлем лидера французских крайне правых.

Макрон беседовал с Обамой в своем кабинете на фоне двух флагов - Франции и Европейского союза.

В общем, этого уже достаточно, чтобы догадаться, что для Кремля Макрон - не самый приятный кандидат в президенты Французской Республики.

Атлантист и либерал

Эммануэля Макрона уже действительно иногда сравнивают с Обамой, несмотря на все различия между двумя политиками. Но с российской точки зрения различия эти - второстепенные. В главном Макрон и Обама - идейные союзники.

По своим убеждениям Эмануэль Макрон - атлантист и еврофил. Он заявил в Берлине, что его партия "Вперед!" - единственная по-настоящему проевропейская политическая сила.

Молодой, энергичный, блестяще умеющий излагать свои мысли, Макрон придерживается либеральных взглядов, поддерживает глобализацию и либерализацию экономики и является убежденным сторонником укрепления Европейского союза.

Эммануэль Макрон - типичный выходец из либеральной европейской элиты, с восторгом встретившей его победу в первом туре. Приветствовал его успех и крупный бизнес: для деловых кругов Макрон на фоне остальных кандидатов - олицетворение стабильности, прогресса и хорошая новость для евро.

В отличие от лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, которую не особо приветствуют в европейских столицах (если не считать Москву), новичок в большой политике Макрон уже успел совершить ряд визитов, от Берлина и Лондона до Брюсселя и Нью-Йорка, где приобрел немало сторонников.

В его лице канцлер Германии Ангела Меркель приобретает убежденного союзника. В отличие от многих французских политиков, Макрон поддержал ее политику открытых дверей для мигрантов, заявив, что Меркель и Германия "спасли нашу коллективную честь, приняв мигрантов, оказавшихся в тяжелом положении".

Он приветствует мигрантов и во Франции, будучи уверенным, что страна справится с сопутствующими проблемами, а наплыв рабочей силы окажет позитивное влияние на экономику страны.

"Никаких компромиссов"

Макрон родился в Амьене, его отец - профессор-невролог, мать - доктор медицинских наук. После учебы в университете и Институте политических наук он закончил престижную Национальную школу администрации и работал инвестиционным банкиром - в банке, принадлежащем семье Ротшильдов.

Как и любой представитель либеральной европейской элиты, Макрон настороженно относится к нынешней российской власти, и найти с ним общий язык Кремлю будет непросто.

Фото: AFP

Но при всей неопределенности его политической платформы либеральные проевропейские инстинкты Макрона вряд ли позволят ему идти на какие-либо компромиссы с Кремлем.

"В отличие от вас, я не хочу идти на сближение с Путиным. В отличие от вас, я выступаю за сильную и ответственную французскую политику. В отличие от вас, я хочу видеть сильную Францию в Европе", - заявил Макрон в ходе предвыборных дебатов, споря с Марин Ле Пен.

Макрон - это не социалист Меланшон, восхищавшийся "сильными лидерами" Путиным и Чавесом и заявлявший, что ради мира во всем мире Франции нужно выйти из НАТО. И не Фийон, призывавший к улучшению отношений с Россией.

"Нам нужно поддерживать диалог с Владимиром Путиным, но ни при каких обстоятельствах мы не должны потакать тому, что он порой поддерживает и защищает... России нужно прямо указать на ее обязанности", - сказал Макрон 10 апреля в интервью французскому телеканалу BFMTV.

В подходе к сирийской проблеме Макрон занимает позицию, похожую на ту, что занимал в свое время Барак Обама.

Если Франсуа Фийон упирал на то, что в сирийском вопросе нужно идти на компромисс с Россией, что без России этот конфликт разрешить невозможно, то Макрон прежде всего обвиняет Башара Асада в преступлениях против человечности и считает, что Россия должна нести свою долю ответственности за поддержку сирийского режима.

При этом он признает, что военное вмешательство нежелательно и что политического решения сирийской проблемы после ухода Асада у него нет.

Фейковые новости и кибератаки

На отношение Макрона к Кремлю, несомненно, накладывает свой отпечаток и то обстоятельство, что, по убеждению его предвыборного штаба, российские государственные СМИ вели целенаправленную кампанию по его дискредитации.

Российские власти отрицают эти обвинения, называя их абсурдными.

Но в штабе Макрона утверждают, что кампания по его очернению в российских государственных СМИ началась сразу же после его регистрации кандидатом в ноябре прошлого года и усилилась в январе, после того как Макрон начал набирать популярность в опросах общественного мнения.

"Давайте внесем ясность в этот вопрос, - рассказал в марте в интервью Sky News Мунир Мажуби, руководивший предвыборной кампанией Макрона в интернете. - Мы обвиняем RT и Sputnik News в том, что это главные источники фальшивой информации о нашем кандидате".

"Одновременно с этим наши серверы являются объектами хакерских атак. Мы были объектами нескольких кибератак, но мы смогли все их остановить", - добавил он.

По словам Мажуби, сотрудникам штаба пришлось пройти специальную подготовку по защите от кибератак и предпринять дополнительные меры безопасности.

Мунир Мажуби считает, что Макрон подвергался нападкам из-за своих либеральны, проевропейских взглядов.

"Более открытая Европа, более сильная Европа, более прогрессивная Франция - для некоторых стран и частных организаций это все идеи, с которыми нужно бороться", - сказал Мажуби.

Он признал при этом, что конкретного подтверждения того, кто именно направлял и организовывал кибератаки, у него нет. Следует также учесть, что многочисленным кибератакам подвергаются самые разные французские объекты.

Фото: AFP

Тем не менее генеральный секретарь партии "Вперед!" Ришар Ферран обвинял Россию в организации "сотен, если не тысяч" кибератак, а также в распространении фейковых новостей, целью которых, по его словам, было настроить общественное мнение против Макрона.

"Мы хотим, чтобы власти на самом высшем уровне занялись этим и гарантировали отсутствие иностранного вмешательства в нашу демократию. Американцы это увидели, но было слишком поздно", - предупреждал Ферран.

Российские СМИ рисовали Эммануэля Макрона как кандидата олигархов, ставленника мировой глобалистской элиты и агента американской финансовой системы, ссылаясь на его работу в банке Ротшильдов.

Макрону, по большой любви женившемуся на своей учительнице французского, пришлось оправдываться.

"Вы услышите разные вещи: что я якобы веду двойную жизнь, что у меня есть вторая жизнь. Это неприятно для Брижит (супруги Макрона - прим. ред.). Если на званом обеде вам скажут, что у меня отношения с Маттье Гайе, то, видимо, речь идет о моем двойнике", - заявил Макрон французским СМИ.

В первом туре Эммануэль Макрон лишь ненамного опередил Марин Ле Пен, но после этой победы ситуация изменилась радикально: ожидается, что он получит большинство голосов своих бывших соперников - Фийона и Меланшона.

Он был не единственным кандидатом, в отношении которого в российских СМИ циркулировала негативная информация. Но если против него, как уверяют руководители его штаба и партии, действительно велась целенаправленная информационная кампания, то ее организаторам придется решать, стоит ли продолжать портить отношения с кандидатом, победе которого на президентских выборах они уже вряд ли в состоянии помешать.