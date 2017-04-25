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Ким Чен Ын продолжает провокации

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  • 25.04.2017, 11:05
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Ким Чен Ын

Северная Корея провела крупнейшие в истории артиллерийские учения.

КНДР провела военные крупнейшие в истории учения с артиллерийскими стрельбами. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Yonhap со ссылкой на правительственные источники (перевод – lenta.ru).

Уточняется, что так Пхеньян отметил 85-летие со дня основания Корейской народной армии.

«Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье», — передает агентство.

По его данным, на них мог присутствовать северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Ранее КНДР пригрозила Австралии ядерной ракетой за «слепое потакание США». После этого министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп ответила на угрозы со стороны руководства КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из наиболее напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по военным объектам КНДР, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Северная Корея ответила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

С 2016-го КНДР периодически проводит ракетные пуски, очередной состоялся 16 апреля и, по данным Пентагона, закончился провалом — снаряд взорвался почти сразу после старта.


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