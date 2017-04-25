Что можно и чего нельзя делать на Радуницу 38 25.04.2017, 11:29

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Фото: Дмитрий МАКАРЕВИЧ, архив Intex-press

Священнослужители рассказали, как правильно на Радуницу почтить память умерших.

25 апреля православные отмечают Радуницу. Этот день считается днем особого поминовения усопших.

– Радуница – это день памяти предков, Пасха усопших. В этот день мы вспоминаем всех родных и близких, которые перешли порог смерти. Люди сами понимают, что они далеки от святости в этой жизни, поэтому мы молимся за усопших в надежде, что и наши грехи будут вымаливать наши потомки. Радость Воскресения Христова, которое мы начали праздновать с 16 апреля, на Радуницу мы разделяем с предками, – рассказывает intex-press.by протодиакон Андрей Горбунов, клирик прихода Покрова Пресвятой Богородицы.

По словам священника, традиция, которую веками соблюдают христиане, – это прийти в этот день в храм.

– Но нужно отличать закон и благодать. Многие сегодня живут понятиями закона: делают так, как правильно. А благодать же исходит из сердца и души, это искреннее желание. Поэтому, если человек любит своих родных, он сам придет в храм и помолится. А вторая традиция – посетить могилы усопших, убрать их. Поддержание могил в чистоте и порядке – это одно из проявлений памяти о предках, – говорит протодиакон Андрей Горбунов.

Могила – не место для застолья

Традиционно на могилы в этот день несут крашеные яйца, куличи и искусственные цветы. В рюмку наливают водку. Некоторые чуть ли не накрывают стол.

– Превращение могилы в место трапезы и распития спиртных напитков церковь считает неправильной, – говорит священник Александр Лешкевич, клирик храма святых Жен-Мироносиц города Барановичи.

– Главный посыл этого праздника – почтение памяти усопших родных. А еда и выпивка на могилах – это в прямом смысле слова осквернение могилы и осквернение памяти тех людей, чью память хотят почтить, – отмечает Александр Лешкевич.

Никаких церковных оснований, по его словам, для этой традиции нет. Он предполагает, что начало этому могло положить то, что все праздники у нас проходят за столом. И Радуница не стала исключением: некоторые люди угощение и выпивку со стола переносят на могилы.

– У нас, к сожалению, не совсем правильное понимание слова «поминовение» усопших. Для большинства – это повод предаться таким страстям, как пьянство и чревоугодие, – подчеркивает священник Александр Лешкевич.

Александр Лешкевич говорит, что когда человек умирает, его душа отделяется от тела, и никаких материальных подношений ей не нужно.

Искусственные цветы – причина экологической катастрофы

Еще один сложный момент почитания усопшего – цветы на могиле. Священник Александр Лешкевич считает, что никакой разницы, какие цветы на могиле, нет, так как это всего лишь один из способов почитания усопших, однако для окружающей среды будет «полезнее», если цветы будут живыми.

Председатель ЭКОО «Неруш» Владимир Зуев отмечает, что искусственные цветы, которыми многие украшают могилы, могут навредить не только окружающей среде, но и организму человека, пока они находятся в доме.

– Главная опасность искусственных цветов в том, что они не утилизируются. Мы не первый год говорим о том, что искусственные цветы – это настоящая экологическая проблема. Дело в том, что они состоят из нескольких разнородных частей. Чтобы их переработать или утилизировать, нужно вручную разобрать их, а это очень дорого, – рассказывает Владимир Зуев.

При покупке искусственных цветов нужно обратить внимание на их цвет и запах. Если цветы имеют сильный химический запах и насыщенный неестественный цвет, то в их составе точно есть токсичные вещества. А они загрязняют не только окружающую среду, но и оставляют свой «отпечаток» на органах людей. Больше всего страдают печень и почки, в меньшей степени органы дыхания.

– У своих родственников на могилах я высаживаю живые цветы, многолетники, что советую делать и остальным. Может, они не такие яркие и не цветут целый год, зато экологически чистые и не вредят окружающей среде – говорит Владимир Зуев.