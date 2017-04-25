Украина полностью прекратила электроснабжение «ЛНР» 15 25.04.2017, 11:38

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Электроснабжение самозваной «республики» было прекращено в ночь на 25 апреля.

Электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник, сообщил глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, пишет bbc.com.

В понедельник гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай пообещал отключить непризнанную «ЛНР» от украинской электроэнергии из-за долгов.

«Все просто. Нет оплат с той территории около двух месяцев. А сейчас пропали и платежеспособные клиенты в виде крупных украинских предприятий, захваченных боевиками», - цитирует «Газета.ру» неназванный источник в министерстве энергетики Украины.

Вечером того же дня жители нескольких районов Луганска пожаловались на отсутствие электроснабжения.

В феврале ветераны боевых действий в Донбассе и народные депутаты Украины организовали блокаду железнодорожного сообщения с Донбассом. Таким образом они боролись с торговлей с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР».