Европейцы за один день разбогатели на $27 миллиардов 3 25.04.2017, 12:07

3,725

Амансио Ортега

Фото: Iago Lopez/AP

Богатейшие европейцы увеличили свои состояния после объявления результатов первого тура президентских выборов во Франции.

Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает агентство Bloomberg (перевод – lenta.ru).

По данным Bloomberg Billionaires Index, показатели фондовых рынков Европы в понедельник, 24 апреля, выросли до максимума за 17 месяцев. Это принесло европейским участникам индекса увеличение капиталов на 2,6 процента.

Наибольшим приростом состояния отметился испанский ретейлер Амансио Ортега (Amancio Ortega) — в течение дня его капитал вырос на 2,7 миллиарда долларов.

Во Франции в воскресенье состоялся первый тур выборов президента. Во второй тур, который состоится 7 мая, прошли лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. Ранее инвесторы опасались, что во второй тур выборов пройдут два евроскептика — Ле Пен и крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон. Оба кандидата обещали вынести на референдум вопрос о членстве Франции в Евросоюзе, что вызвало опасения по поводу так называемого Frexit.