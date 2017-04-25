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ГАИ изменила движение на подъездах к кладбищам под Минском

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  • 25.04.2017, 12:16
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Фото: bymedia.net

Изменения связаны с большим наплывом посетителей на Радуницу.

Сделано это для удобства граждан и во избежание пробок, говорят в УВД Миноблисполкома, пишет tut.by.

Северное кладбище

Подъехать к Северному кладбищу можно со стороны автодороги Р-58 Минск — Калачи — Мядель.

На участке трассы Н-9031 Колодищи — Заславль, прилегающем к кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с автодорогой Р-58 Минск — Калачи — Мядель в направлении перекрестка с подъездом к деревне Заболотье будет организовано одностороннее движение с выделением полосы встречного направления для движения общественного транспорта.

Машины, которые будут ехать со стороны развязки на МКАД в деревне Цна, отправят в объезд по дорогам Дубовляны — Боровляны — Королев Стан и Минск — Калачи — Мядель.

«Транспортные средства посетителей кладбища в связи с отсутствием стоянок достаточной вместимости будут размещены на правой обочине автодороги Колодищи — Заславль, существующих гостевых стоянках кладбища», — уточнили в областной ГАИ.

Михановичское кладбище

Подъезд к Михановичскому кладбищу организован по дороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина через поселок Михановичи. Выезд — по автодороге Асеевка — Михановичи и Смолевичи — Самохваловичи — Негорелое.

Парковаться разрешено на обочинах прилегающих проездов, а также на самой территории кладбища с въездом в основной проезд и выездом через запасные ворота в кольцевом режиме.

«В период заполнения разворотной площадки автобусами въезд и выезд личного транспорта будет осуществляться через запасные ворота», — объяснили в ГАИ.


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