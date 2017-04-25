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Пентагон: Россия, по-видимому, снабжает талибов оружием

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  • 25.04.2017, 12:26
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Джон Николсон (слева) и Джим Мэттис
Фото: Reuters

США продолжает получать сообщения о связях РФ с «Талибаном».

Командующий американским контингентом в Афганистане косвенно подтвердил сообщения о том, что Россия незаконно снабжает талибов боевым оружием, передает «Радио Свобода».

В понедельник во время пресс-конференции в Кабуле в ответ на вопрос о достоверности информации о поставках российского оружия талибам генерал Джон Николсон заявил: "Мы продолжаем получать сообщения о такой помощи".

По словам анонимных источников газеты The Washington Post в Пентагоне, в последние полтора года Москва увеличила поставки талибам военного оборудования и оружия, включая тяжелые пулеметы, под предлогом того, что это оружие будет использовано талибами против террористической группировки ИГ (запрещена в России). В действительности оно применяется талибами на юге страны в провинциях Гелманд и Кандагар, не являющихся зоной действий ИГ.

Министр обороны США Джим Мэттис, выступая на пресс-брифинге вместе с генералом Николсоном, подчеркнул, что "поставки любого оружия в Афганистан иностранным государством являются нарушением международных законов, если только это оружие не поступает правительству Афганистана".

Джим Мэттис посетил Афганистан через два дня после атаки талибов на военную базу афганской армии в Мазари-Шарифе, в результате которой погибло более 140 афганских военнослужащих. Министр обороны США может запросить президента Трампа увеличить американский военный контингент в стране. Сейчас он насчитывает 8400 военнослужащих.


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