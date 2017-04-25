Лапша на уши 5 Артем Семенов, 6tv.by

25.04.2017, 12:30

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Иллюстративное фото

Как чиновники из Могилевской области сделали ложь своим призванием.

Слово не воробей

«В 2016 году деятельность районного исполнительного комитета (райисполкома) была направлена на закрепление положительных тенденций социально-экономического развития района и решение существующих проблем на основе повышения эффективности работы промышленного комплекса, организаций сельского хозяйства, развития жилищного строительства, активизации инвестиционной деятельности, экономию ресурсов и снижение затрат на производство и реализацию продукции, достижение реального повышения благосостояния и уровня жизни жителей района, сохранение социально-экономической стабильности в районе. В этих целях реализовывалась система мер по достижению прогнозных показателей социально-экономического развития Костюковичского района», — из отчета Костюковичского райисполкома о работе по социально-экономического развития района в 2016 году (газета «Голас Касцюкоўшчыны» («ГК») от 22.03.2017г.)

Из вышесказанного в отчете следует, что выполнение принятых прогнозных показателей следует положить в основу оценки работы райисполкома. Заметим также, что если речь зашла о «тенденциях», то выполнение показателей следует рассматривать как минимум за два года, — 2015 и 2016. Что мы и попытаемся сделать в рамках статьи.

Прогнозы и реалии 2015 года

Прогнозные показатели на следующий год, которые райисполком положил в основу оценки своей работы, публиковались в конце его отчетов за год предшествующий. Автор этих строк насчитал и проанализировал 11 показателей в 2015 году, которые немного поменялись и увеличились в 2016. Кроме того, в качестве показателя эффективности работы райисполкома взяты дополнительно еще два:

— изменение количества населения занятого в экономике района и его численность.

Так вот, по итогам 2015 года, из 11 доведенных прогнозных показателей, районом выполнено только 2, или около 24%. Выполнен прогноз по энергосбережению (6,5% при прогнозе 6,5%) и вводу жилья в эксплуатацию (8,6 тыс. кв. метров при прогнозе 8,6 тыс. м. кв.).

При прогнозе темпа роста экспорта товаров 101%, по факты он сократился на 39,1%. Темп роста услуг составили только 78% при прогнозе 109,5%. При прогнозе 0,58 млн. долларов США, прямые иностранные инвестиции вообще не привлекались. Такая же участь постигла и прогноз по привлечению 0,3 млн. долларов прямых инвестиций на чистой основе.

В 2015 году, согласно прогноза, все организации Костюковичского района должны были сработать с прибылью. Но таковых оказалось лишь 96,4%. В отчете нет даже упоминания о выполнении прогноза по опережающему росту выручки от реализации продукции и услуг над темпом роста заработанной платы (101,5%). Прогноз по средней номинальной заработной плате выполнен только на 92,3% (6106,2 тыс. руб. и 5736,4 тыс. руб.). На 1,6% снизился розничный товарооборот торговли, на 1,2% – реальная заработная плата.

С 9974 до 9887 человек сократилось число занятых в экономике района. С 24 356 до 23 989 человек сократилось численность населения района. То есть, продолжается депопуляция. Причем более 60% снижения численности пришлось на миграцию. На основании выполнения вышеназванных прогнозных показателей, говорить о какой-то положительной оценке работы райисполкома в 2015 году не приходиться.

Прогнозы и реалии 2016 года

Мало чем в лучшую сторону сложилось ситуация и в 2016 году. При прогнозе 115%, темп роста экспорта товаров составил лишь 90,6%. Правда, темп роста экспорта услуг при прогнозе 115% вырос в 13,7 раза, но сложился с убытком. Выросла внешняя дебиторская задолженность предприятий района более чем на 40 %. Перевыполнен прогноз по энергосбережению. При плане 5,5% он составил, согласно отчета, — 22,6%. На 100% выполнен план по вводу жилья (прогноз 5,5 тыс. м. кв.).

По отчету райисполкома, при прогнозе 45 человек, якобы фактически на вновь созданные рабочие места трудоустроено 70 человек. Но по нашему мнению, это не более чем игра цифр на бумаге. Ибо по итогам 2016 года число занятых в экономике района, по госстатотчету, сократилось с 9887 до 9747 человек, или на 140 человек.

При прогнозе 640,6 руб. номинальная средняя заработная плата по району за 2016 год фактически составила 606,6 рубля, или около 96,1%. При прогнозе 0,6 млн. долларов, прямых иностранных инвестиций привлечено только 0,197 млн. О прямых иностранных инвестициях на чистой основе в отчете нет даже упоминания. В прочем, как и о выполнения прогноза по снижению на 25% затрат на производство продукции и услуг.

В два раза по сравнению с 2015 годом в районе возросло число организаций, получивших убытки (с 3,6% до 7,4%), при прогнозе 100% рентабельности всех. Только на 83,1% выполнен прогноз по опережающему росту выручки над темпом роста заработной платы. При прогнозируемом росте, за последние два года число малых и средних коммерческих структур в районе сократилось с 471 до 392. Хотя их доля в поступлениях бюджета по итогам 2016 года составила по отчету 49,9% и является лучшим показателям среди всех районов юго-востока Могилевской области.

За 2016 год розничный товарооборот торговли снизился на 7,7%. Реальная заработная плата, — на 3,3%. Численность населения сократилась с 23989 до 23504 человек или на 484. Основная причина, миграция за пределы района.

Вывод

Если проанализировать выполнение прогнозных показателей 2015-2016 года, то отчеты о работе райисполкома, — это чистой воды «лапша на уши» читателей, наглая ложь и попытка прикрыть несостоятельность местной исполнительной власти адекватно реагировать на новые вызовы в экономике и социальной жизни региона.

Артем Семенов, 6tv.by