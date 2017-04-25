Синоптики: В Беларусь пришло потепление
- 25.04.2017, 12:46
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Дожди, порывистый ветер и потепление прогнозируются 26 апреля.
В среду ожидается облачная погода, по юго-востоку с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди.
Ветер будет западный, порывистый, днем по юго-востоку в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Ночная температура воздуха составит от 5 до 11 со знаком плюс.
Днем будет 7-12 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 13-18 градусов, а по Гомельской области - до 21 градуса выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.