Минобороны Британии заявило о готовности нанести превентивный ядерный удар 16 25.04.2017, 12:39

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Фото: Reuters/Pixstream

Такое решение может быть приято в случае «экстремальных обстоятельств».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова к применению ядерного оружия в качестве превентивного удара, заявил глава министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон в эфире ВВС Radio (перевод – gordonua.com).

Он отметил, что Мэй готова «при экстремальных обстоятельствах» отдать приказ об использовании баллистических ракет Trident, даже если для самой Британии ядерной угрозы не будет.

«В самых исключительных обстоятельствах мы не можем исключать применение ядерного оружия в качестве первого удара», – заявил Фэллон.

Летом 2016 года британский парламент проголосовал за программу модернизации ядерного щита страны, который предполагает строительство четырех новых подлодок, оборудованных ядерными баллистическими ракетами Trident. Стоимость программы, которую поддержали 472 парламентария, оценивается в £31 млрд ($38 млрд).