Имущество двух барановичских предприятий уйдет с молотка 9 25.04.2017, 12:49

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Фото: сайт nalog.gov.by

Оказавшиеся на мели предприятия тщетно пытаются избавиться от «балласта».

Убыточные Барановичский завод санэлектрозаготовок и УНР-83 пытаются спасти свое положение и выставляют на продажу недвижимое имущество.

Четырехэтажный цех ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок» площадью более трех тысяч квадратных метров на улице Пролетарская, 46 выставлен на продажу за 79,5 тысячи рублей, сообщает сайт ИМНС по Брестской области, пишет intex-press.by.

Строение ОАО «83 Управление начальника работ» площадью 620 квадратных метров на улице Чурилина, 17 попытаются продать за 91,4 тысячи рублей.

Фото: сайт nalog.gov.by

Фото: сайт nalog.gov.by

Аукционы по продаже недвижимого имущества этих предприятий состоятся 28 апреля, в 12 часов, в большом зале Дома Советов по адресу: г. Барановичи ул. Советская, 79. Заявления на участие в аукционе будут принимать до этого дня включительно.

Непростая ситуация на заводе санэлектрозаготовок неоднократно рассматривалась на заседаниях Барановичского горисполкома. 2016 год предприятие завершило с убытками и заняло последнее место в рейтинге предприятий города по итогам работы за прошлый год.

— Для стабилизации обстановки на этом предприятии необходимы кардинальные меры – оптимизация численности работников, земельных участков, производственных площадей, – заявила на заседании горисполкома 10 февраля первый заместитель председателя Барановичского горисполкома Наталья Федорова, рассказывая о социально-экономических итогах прошлого года.

Не лучше обстоят дела и в УНР-83. Из-за отсутствия на этом предприятии перспектив экономического роста городскими властями принято решение о его ликвидации.