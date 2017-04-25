Штаб Макрона сорвал кибератаки российских хакеров 2 25.04.2017, 12:59

Спецслужбы РФ не смогли повлиять на ход первого тура президентских выборов во Франции.

"Хакеры с характерными отличительными признаками прокремлевской группировки в последние недели пытались получить доступ к учетным записям электронной почты предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, заявила в понедельник компания по кибербезопасности, что вызвало опасения вмешательства в выборы в последние две недели французской президентской кампании", - передает The Wall Street Journal (перевод – inopressa.ru).

"В докладе, который должен быть опубликован во вторник, исследовательская компания в сфере безопасности Trend Micro идентифицировала прокремлевскую хакерскую группировку, которую она называет Pawn Storm, как возможный источник комплексной фишинговой атаки на предвыборный штаб Макрона, начавшейся в середине марта", - уточняет автор статьи Сэм Шехнер.

В ходе атаки хакеры создали многочисленные интернет-адреса, имитировавшие адреса серверов предвыборного штаба, в попытке обманом заставить сотрудников Макрона выдать свои сетевые пароли, заявил Фейке Акебор, ведущий исследователь Trend Micro (Токио) и автор доклада, с копией которого ознакомилась WSJ.

Фишинговые электронные письма были быстро выявлены и заблокированы, и маловероятно, что другие прошли незамеченными, сказал Мунир Маджуби, руководитель отдела компьютерной безопасности предвыборного штаба Макрона.

"Хакерская группировка Pawn Storm, известная другим компаниям в сфере кибербезопасности под именами Fancy Bear или APT28, была идентифицирована американскими официальными лицами и экспертами по кибербезопасности в прошлом году как российская организация, пользующаяся государственной поддержкой", - пишет издание, напоминая о том, что именно она считается причастной к атаке на Национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

Акебор добавил, что ряд признаков, таких как связанные с группировкой интернет-адреса и создание сертификатов безопасности с целью придать фальшивым сайтам вид подлинных, соответствуют приемам, использованным группировкой в десятках других случаев, установленных в докладе, в том числе в ходе атак на партию Ангелы Меркель ХДС.

"Не могу утверждать однозначно, но "отпечатки пальцев" совпадают", - заявил специалист.