Звезды «Игры престолов» получат по $2,6 миллиона за серию 2 25.04.2017, 13:39

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Они станут самыми высокооплачиваемыми артистами в истории телевидения, обойдя рекорд «Друзей» и «Теории большого взрыва».

Пять звезд сериала «Игра престолов» получат до £2 млн ($2,6 млн) за каждый эпизод седьмого сезона, сообщает The Independent (перевод – gazeta.ru).

Таким образом они станут самыми высокооплачиваемыми артистами в истории телевидения, обойдя рекорд «Друзей» и «Теории большого взрыва».

По имеющимся данным, на производство каждой серии канал HBO намерен потратить $10 млн (против $6 млн на эпизод в шестом сезоне).

Что касается актерских гонораров, то новые контракты включают вознаграждение, основанное на процентах с платежей за трансляции из более чем 170 стран.