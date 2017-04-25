Протестующие венесуэльцы возводят баррикады

Протестующие венесуэльцы возводят баррикады2
- 25.04.2017, 13:52
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По всей Венесуэле продолжается бессрочный митинг.
В столице Венесуэлы протестующие сожгли несколько грузовиков и возвели баррикады на улицах города, пишет focus.ua.
Жители страны недовольны экономической ситуацией: они требуют назначения досрочных выборов. Активисты считают, что нынешний президент Николас Мадуро пытается узурпировать власть в стране — именно поэтому лидеру оппозиции Энрике Каприлесу запретили избираться в течение 15 лет.