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«Была юристом в колхозе, стала тренером по фитнесу»

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  • 25.04.2017, 13:59
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Как 28-летняя белоруска нашла в себе силы круто изменить свою жизнь.

Портал tut.by опубликовал историю 28-летней Надежды Щербачевич: девушка два года отработала юристом в колхозе, прежде чем поняла, что ее призвание — быть тренером по фитнесу.

— В 11 лет я не имела понятия, кем хочу быть. Но знала, что с точными науками профессия не будет связана, — я абсолютный гуманитарий. Специальность выбирала по принципу «не хочу быть учителем и хочу в Минск». Остановилась на «правовом обеспечении внешнеэкономической деятельности» на юрфаке в БГЭУ. Звучало красиво! К спорту на тот момент не имела никакого отношения: была в спецгруппе и просидела на лавочке все школьные годы.

От старшей сестры, которая училась в другом вузе, я услышала о соревнованиях по аэробике. Когда на первом курсе мне нужно было выбрать секцию, записалась на аэробику — и сразу спросила про соревнования (чем очень удивила физрука, так как все стараются в соревнованиях не участвовать). Но я относилась к занятиям серьезно. На четвертом курсе меня позвали в сборную университета по спортивной аэробике, и уже там я задумалась об образовании фитнес-тренера. Окончила курсы инструкторов при БГУФК.

Но я училась на бюджете и должна была решить вопрос с местом распределения. На тот момент встречалась с парнем, который жил в Барановичах. И если до встречи с ним я и подумать не могла о том, чтобы вернуться, то после, наоборот, решила уехать домой и нашла место в колхозе в 15 км от города. Не прогадала, кстати. Теперь я замужем, и у нас растет дочка.

Юристом я получала, как все: немного. Работа не была плохой, она просто была для меня неинтересной. Мне нужно движение и общение, а сидеть тихо в кабинете у меня не очень получалось.

Моя жизнь разделилась: днем я работала юристом, а вечером вела занятия по фитнесу

Знакомые подсказали, что в детской спортшколе ищут тренера, который будет проводить занятия по аэробике для взрослых. Я обратилась, и меня взяли. Чтобы найти первых учеников, расклеивала на автобусных остановках объявления. Вскоре набралась группа — около 10 человек. Моя жизнь разделилась: днем я работала юристом, а вечером вела занятия по фитнесу.

Работать на двух работах было сложно: если мне самой надо было потренироваться, я вставала в 5.20, в 7 утра уже уходила из дома, в 18.00 приезжала в город, а в 19.00 уже вела тренировку. Зарабатывала я немного. Фитнес только набирал популярность, а я только начинала обзаводиться клиентами.

Когда распределение закончилось, мне предложили работу в частной компании. Я согласилась, так как мне сказали, что будет свободный график. Но неожиданно на новом месте меня попросту «кинули», чему я безмерно рада. Кто знает, вдруг я бы до сих пор работала юристом?..

Переживала, что осталась без работы, но у меня был муж, на которого я могла положиться. Я решила, что это знак, и взяла больше занятий в спортивной школе, где работаю до сих пор. Муж поддерживал, мама тоже. Именно мама сейчас присматривает за ребенком, когда я на работе, и муж никогда не отказывает в помощи ни по работе, ни по дому. Я так давно работаю фитнес-тренером, что никто и не удивился, что я меняю профессию.

Я оформила ИП (самым сложным оказалось в первый раз заполнить налоговую декларацию). Работаю теперь в трех местах: в двух арендованных фитнес-залах и в спортшколе. Постоянно совершенствую себя: повышаю квалификацию, закончила курсы по диетологии.

Тренером я зарабатываю больше, чем когда-то юристом. Не скажу, что я пришла в этот бизнес из-за денег. Это тяжелый труд, но от такой работы я получаю удовольствие. Мечтаю о том, чтобы открыть свой фитнес-клуб, и довольна, что когда-то рискнула стабильностью.


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